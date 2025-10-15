Escalade meurtrière entre le Pakistan et l'Afghanistan : un cessez-le-feu de 48 heures conclu entre les deux pays

Le Pakistan et l'Afghanistan ont défini un cessez-le-feu de 48 heures qui est entré en vigueur ce mercredi dès 15h, heure française. Cet accord a été annoncé par la diplomatie pakistanaise.

Une accalmie salutaire. En pleine période de crise, le Pakistan et l'Afghanistan sont parvenus à un accord quant à un cessez-le-feu de deux jours, qui a déjà commencé. Il intervient quelques jours après l'une des confrontations armées les plus graves des dernières années à leur frontière.

Cette trêve, entrée en vigueur à 15h, heure française, a été annoncée par les deux pays. Après les dizaines de morts recencés de part et d'autre de la frontière, le gouvernement tabilan afghan a accepté de donner l'ordre à l'armée de respecter ce traité de paix temporaire, comme l'a indiqué son porte-parole Zabihullah Mujahid, sur X.

پاکستانی جانب کی درخواست اور اصرار پر، آج شام 5 بج کر 30 منٹ کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سیز فایر نافذ ہوگی۔

اسلامی امارت اپنے تمام فورسز کو ہدایت دیتی ہے کہ شام 5:30 کے بعد، جب تک کوئی جارحیت نہ کرے، جنگ بندی کا احترام کریں۔ — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) October 15, 2025

Le pays s'engage ainsi à le respecter, sauf «en cas d'agression». De son côté, la diplomatie pakistanaise a déclaré que cette période serait même consacrée à trouver «une solution positive à ce problème complexe, mais résoluble, par un dialogue constructif».

Début de crise : Les deux pays s'accusent mutuellement

Avant cet accord bilatéral, Kaboul et Islamabad s'étaient accusés d'avoir ouvert le feu à la frontière, le jeudi 9 octobre. Deux explosions auraient d'abord été entendues à Islamabad, suivie d'une autre dans le sud-est du Pakistan. Selon plusieurs sources de la sécurité pakistanaise, des «frappes de précision» ont ensuite été menées par le pays à Kaboul pour répondre à l'agression afghane.

Le lendemain, le ministère taliban de la Défense a imputé les attaques perpétrées sur le sol du Pakistan aux talibans pakistanais. Pourtant issus de la même mouvance, les talibans afghans reprochent aux talibans pakistanais d’avoir tué des centaines de soldats afghans depuis 2021.

Par la suite, des repères de talibans ont été visés par des frappes pakistanaises, comme ils le précisent : «entre 15 et 20 talibans afghans» ont été neutralisés à Spin Boldak, dans le sud du pays. Une vingtaine d'autres sont «suspectés» d'avoir été tués dans la nuit ailleurs, le long de la frontière.

Des dizaines de morts de part et d'autre

Au total, du côté afghan, plusieurs responsables ont indiqué que plus de dix civils avaient été tués et plus de 100 blessés dans la région de Spin Boldak. «Deux ou trois» combattants ont été tués.

Mercredi, la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (Manua) a dit avoir recensé «des dizaines de civils tués et blessés», tandis que le rapporteur spécial de l'ONU Richard Bennett a appelé à une «retenue maximale». A Chamane, du côté pakistanais de la frontière, les locaux décrivent un «chaos total». Ils expliquent, qu'ils n'avaient «aucune idée de ce qu'il se passait».