«Ils m’ont empoisonnée» : elle prend trois cocktails dans un bar et se réveille complètement aveugle

Alors que les cas d’intoxication à l’alcool frelaté se sont multipliés dans le monde récemment, une Brésilienne est devenue aveugle après avoir consommé trois cocktails dans un bar de São Paulo.

Un handicap hérité d'un piège alcoolisé. Radharani Domingos, Brésilienne de 43 ans, a basculé dans un véritable cauchemar lorsqu'elle a perdu la vue après une intoxication au méthanol, qui avait été mélangé à ses trois cocktails lors d'une soirée à São Paulo.

Le cauchemar a débuté lors d'un afterwork ordinaire avec des amis dans le bar huppé Ministrão, où la femme d'affaires a pris trois caïpirinhas, cocktail typiquement brésilien à base de cachaça, de sucre et de citron vert.

Mais cette fois-là, elle s'est réveillée quelques jours plus tard en soins intensifs, complètement aveugle. «C'était le noir total. Complètement noir. Je me suis réveillée en me sentant mal. Je pensais que j'allais voir mes murs, mais je ne faisais que tâtonner», a-t-elle confié au grand média brésilien Globo.

Après l'absence de résultats lors des examens initiaux, les médecins ont finalement diagnostiqué une intoxication au méthanol, le plus simple des alcools, pouvant causer des dommages irréversibles au système nerveux, dont la cécité.

Une survivante

Alors qu'un taux de méthanol supérieur à 150 % provoque déjà des séquelles graves, le taux dans son organisme dépassait 400 %. «Les valeurs obtenues ne sont, en théorie, pas compatibles avec la vie», a déclaré Fábio Ejzenbaum, le neuro-ophtalmologue qui a soigné la jeune femme. L'intervention rapide de l'équipe médicale a été cruciale pour sa survie.

Après des cas d'intoxication liés à l'alcool frelaté signalés en Turquie et au Laos ces derniers mois, plus de 200 cas d’intoxication au méthanol ont été recensés à São Paulo. Une usine clandestine récemment découverte est soupçonnée d’être à l’origine de cette contamination, qui a déjà causé trois décès.

«Ils m'ont empoisonnée. Et ils empoisonnent d'autres personnes», a affirmé Radharani Domingos, qui réclame des sanctions. Elle a entrepris un traitement, dont l'efficacité n'est pas garantie, pour une éventuelle guérison progressive.

Tandis que le bar Ministrão a été fermé par les autorités sanitaires et policières pour risque pour la santé publique, l'établissement a déclaré que cette fermeture était préventive et qu'il attendait les résultats de l'expertise dans un communiqué.