La poste britannique écope d'une très lourde amende pour les retards de «millions de lettres importantes»

L'opérateur postal britannique Royal Mail a écopé d'une amende équivalente à 24 millions d'euros ce mercredi, sanctionnant ses nombreux retards dans la livraison du courrier.

Royal Mail au centre des critiques. Depuis plusieurs années, l'entreprise chargée de distribuer le courrier au Royaume-Uni connaît de graves défaillances.

À tel point que l'Ofcom, le gendarme britannique des communications, lui a infligé des amendes d'un montant cumulé de 16 millions de livres, soit 18,3 millions d'euros, en 2023 et en 2024.

Mais l'opérateur postal fait toujours face à de nombreux retards, et vient de se voir infliger une nouvelle pénalité de 21 millions de livres, environ 24 millions d'euros, ce mercredi.

Royal Mail promet une amélioration de son service

Selon l'Ofcom, Royal Mail n'a livré que 77% du courrier prioritaire dans les délais (le jour ouvrable suivant), là où sa mission impose un objectif de 93%. Les retards se sont aussi accumulés pour le courrier non prioritaire.

«Ces manquements persistants sont inacceptables, et les clients attendent et méritent mieux», a martelé dans un communiqué Ian Strawhorne, un responsable de l'organisme de contrôle. Royal Mail doit «mettre en œuvre des améliorations concrètes et significatives, et non de nouvelles promesses en l'air».

«Nous prenons acte de la décision de l'Ofcom et nous continuerons à travailler dur pour apporter de nouvelles améliorations durables à notre qualité de service», a promis Royal Mail dans un communiqué.

Un plan d'économies critiqué

L'opérateur postal, dont les origines remontent à plus de 500 ans, avait aussi pâti ces dernières années de la baisse du volume de colis à livrer et d'une grève pour les salaires. Sa maison mère, International Distributions Services (IDS), a ensuite mis en œuvre un plan d'économies.

Il a aussi été autorisé l'été dernier par l'Ofcom à réduire la fréquence de distribution de certaines lettres, mais seulement pour le courrier non prioritaire. Et les premiers effets se font sentir : Royal Mail est revenu dans le vert lors de son exercice annuel décalé achevé fin mars.

L'ensemble du groupe, dont les résultats sont aidés par GLS, sa branche de livraison internationale, a vu ses bénéfices multipliés par près de sept à 367 millions de livres, soit environ 422 millions d'euros, mais sans que ses objectifs de distribution du courrier ne soient remplis.