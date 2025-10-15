«L'idéologie du diable» : Donald Trump charge l'extrême gauche lors d'un nouvel hommage à Charlie Kirk

Le président américain Donald Trump a décoré ce mardi à titre posthume son allié Charlie Kirk, influenceur assassiné le 10 septembre, de la médaille présidentielle de la liberté. Il s’agit de la plus haute distinction civile américaine.

Sa mort avait bouleversé une partie de l’Amérique et du monde. Le 10 septembre dernier, l’influenceur américain Charlie Kirk était assassiné d’une balle lors d’une réunion publique.

Donald Trump, dont il était très proche, lui a de nouveau rendu hommage ce mardi en le décorant, à titre posthume, de la médaille présidentielle de la liberté. La plus haute distinction civile américaine.

Le locataire de la Maison Blanche a jugé que le jeune homme était un «martyr de la vérité et de la liberté», comparable selon lui à Socrate, Saint Pierre, Abraham Lincoln et Martin Luther King.

«L’idéologie du diable»

Vantant le rôle actif joué par Charlie Kirk pour mobiliser les jeunes en sa faveur, il a, pendant une cérémonie à la Maison Blanche, chargé l’extrême gauche, qui suit selon lui «l’idéologie du diable».

«Nous voyons des légions d'extrémistes de gauche recourir à des actes de violence», a affirmé Donald Trump, qui a déployé l'armée dans plusieurs villes tenues par l'opposition démocrate contre l'avis des élus locaux.

Le meurtrier présumé de l'influenceur pro-Trump, Tyler Robinson, 22 ans, risque la peine de mort. Sa prochaine comparution devant la justice est attendue le 30 octobre.

Le département d'Etat a de son côté fait savoir en fin de journée qu'il avait mis fin au visa de six étrangers présents aux Etats-Unis car ils ont «célébré l'assassinat haineux de Charlie Kirk», la diplomatie américaine produisant sur X des copies d'écrans des messages incriminés.