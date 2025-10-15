Russie : ce rapprochement militaire entre Berlin et Moscou qui aurait pu tout changer, il y a dix ans

A quelques jours de l'entrée en guerre de la Russie en Crimée, en 2014, la Russie et l'Allemagne étaient sur le point de signer un accord militaire inédit. Un rapprochement qui aurait pu changer le cours de l'Histoire.

Et si ? Peu avant l'annexion de la Crimée par la Russie, en février et mars 2014, Vladimir Poutine et Angela Merkel se sont entendus sur la signature d'un accord visant à faire collaborer les troupes de Moscou et celles de Berlin.

Pour une opération estimée à un milliard d'euros, une coopération militaire germano-russe concrète était tout près de voir le jour. Comme le révèle l'enquête appelée «Das Scheitern» («l'échec»), écrite par plusieurs journalistes de «Der Spiegel», cet accord devait permettre aux troupes russes de recevoir un entraînement directement enseigné par leurs homologues allemandes.

Plus précisément, les Allemands auraient permis aux hommes de Vladimir Poutine de se familiariser avec certaines armes modernes, notamment celles d'entraînement guidées par laser. Ils auraient également jugé le niveau des soldats du Kremlin sur plusieurs scénarios de combat simulés.

Vladimir Poutine impressionné par les forces allemandes

A en croire les journalistes Katja Gloger et George Mascolo, auteurs de l'ouvrage «Das Scheitern», la Russie a voulu tirer les leçons des difficultés qu'elle a rencontré lors de l'invasion de la Géorgie, entreprise en 2008. Vladimir Poutine ayant toujours été impressionné par le centre de simulation de combat de la Bundeswehr à Magdebourg, en Saxe-Anhalt, il a donc lancé les discussions.

Avec la chancelière de l'époque, Angela Merkel, il s'était même entendu pour une structure d'entraînement basée autour de huit centres d'entraînement au combat identiques, pour tous les districts militaires russes. Les sessions devaient durer plusieurs années et se terminer en 2020. Des salles de debriefing devaient être créées pour permettre d'analyser en profondeur les manœuvres tout juste tentées.

Vladimir Poutine est loin d'être le seul admirateur du centre de simulation de combat de la Bundeswehr : celui-ci est réputé comme étant «le centre d’entraînement le plus moderne d’Europe». Il permet de reconstituer des situation de guerre particulièrement réalistes grâce à des capteurs et des équipements pyrotechniques fournis par Rheinmetall, le principal fabricant d’armes outre-Rhin.

Les relations ambigües d'Angela Merkel avec le Kremlin

Ces révélations montrent la proximité que la cheffe d'Etat Angela Merkel entretenait avec Moscou. Elle qui parle couramment russe. La presse allemande n'a effectivement pas tardé à pointé du doigt son comportement : «La directive politique était claire : nous devions accepter la demande russe et la mettre en œuvre autant que possible», écrivent notamment les journalistes allemands.

Ils rappellent également qu'en 2011, le ministre de la Défense du pays à l'époque, Thomas de Maizière, avait ouvertement signifié que «du point de vue de la sécurité, nous avons intérêt à ce que l’armée russe soit moderne et bien dirigée».

Une déclaration qui s'inscrit dans la lignée de nombreuses autres sorties offertes par la chancelière, qui avait par exemple expliqué que l'opposition aux négociations des pays baltiques dans le cadre d'une coopération entre l'UE et la Russie, en 2021, était à l'origine des récentes agressions que ces pays (Pologne, Estonie, Danemark, etc.) : «Quoi qu’il en soit, cela ne s’est pas fait. Puis j’ai quitté mes fonctions, et c’est alors que l’agression de Poutine a débuté».