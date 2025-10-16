Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi que "le combat n'est pas terminé" pour son pays, ajoutant être "déterminé à obtenir le retour de tous les otages", lors de la commémoration officielle du deuxième anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas.
"Le combat n'est pas encore terminé, mais une chose est claire — quiconque lève la main sur nous sait qu'il paiera un prix très lourd", a-t-il déclaré. "Israël se trouve en première ligne du face-à-face entre la barbarie et la civilisation." S'exprimant depuis le cimetière du Mont Herzl, alors que seulement neuf dépouilles d'otages ont été rendues à ce jour par le Hamas sur un total de 28, le chef du gouvernement a rappelé qu'Israël était "déterminé à obtenir le retour de tous les otages."
Plus d'informations à suivre...
L'armée israélienne a annoncé ce jeudi avoir identifié les dépouilles des otages Inbar Hayman et Mohammad al-Atrash restituées à Israël la veille par le Hamas. Il s’agit d’une artiste de 27 ans assassinée au festival Nova, ainsi que d’un soldat de 39 ans, tué au combat le 7-Octobre.
Théâtre des opérations maritimes du Hamas lors des attaques terroristes du 7-Octobre 2023, la plage de Zikim au nord de la bande de Gaza va officiellement rouvrir au public ce jeudi 16 octobre, ont indiqué les autorités israéliennes.
Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé mercredi soir que son pays reprendrait les combats dans la bande de Gaza si le Hamas ne respectait pas l'accord de cessez-le-feu, estimant que celui-ci n'avait pas rendu toutes les dépouilles d'otages.
L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir identifié les dépouilles des otages Inbar Hayman et Mohammad al-Atrash restituées à Israël la veille au soir par le Hamas. "Après la fin du processus d'identification mené par l'Institut national de médecine légale [...] les représentants de Tsahal ont informé les familles d'Inbar Hayman et du sergent Mohammad al-Atrash que leurs corps avaient été rapatriés pour être enterrés", indique un communiqué militaire.
Inbar Hayman, artiste graffeuse originaire de Haïfa, connue sous le pseudonyme "Pink", avait 27 ans lorsqu'elle a été assassinée au festival Nova. Sa dépouille avait été emmenée a Gaza, comme celle du sergent Mohammad al-Atrash, soldat d'origine bédouine de 39 ans, tué au combat le 7 octobre.