Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi que "le combat n'est pas terminé" pour son pays, ajoutant être "déterminé à obtenir le retour de tous les otages", lors de la commémoration officielle du deuxième anniversaire de l'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas.

"Le combat n'est pas encore terminé, mais une chose est claire — quiconque lève la main sur nous sait qu'il paiera un prix très lourd", a-t-il déclaré. "Israël se trouve en première ligne du face-à-face entre la barbarie et la civilisation." S'exprimant depuis le cimetière du Mont Herzl, alors que seulement neuf dépouilles d'otages ont été rendues à ce jour par le Hamas sur un total de 28, le chef du gouvernement a rappelé qu'Israël était "déterminé à obtenir le retour de tous les otages."