Donald Trump a menacé jeudi "d'aller tuer" les membres du Hamas si le mouvement islamiste palestinien "n'arrêtait pas de tuer des gens" à Gaza. "Si le Hamas continue à tuer des gens à Gaza, ce qui n'était pas prévu dans l'accord, nous n'aurons pas d'autre choix que d'aller les tuer", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Le Hamas a diffusé mardi une vidéo montrant des exécutions sommaires de "collaborateurs" présumés en pleine rue à Gaza-ville.