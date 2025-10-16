Toute l’actu en direct 24h/24
En directAccord de paix à Gaza : Israël confirme l'identification des deux otages israéliens morts restitués mercredi

Certains corps d'otages israéliens sont rendus à l'Etat hébreu. [REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Ce jeudi matin, deux nouvelles dépouilles d'otages rendues la veille, par le Hamas à Israël, ont été identifiées. Le groupe terroriste a cependant déclaré ne pas avoir accès aux autres corps. Suivez notre direct.
Israël confirme l'identification des deux otages israéliens morts restitués mercredi

L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir identifié les dépouilles des otages Inbar Hayman et Mohammad al-Atrash restituées à Israël la veille au soir par le Hamas. "Après la fin du processus d'identification mené par l'Institut national de médecine légale [...] les représentants de Tsahal ont informé les familles d'Inbar Hayman et du sergent Mohammad al-Atrash que leurs corps avaient été rapatriés pour être enterrés", indique un communiqué militaire. 

Inbar Hayman, artiste graffeuse originaire de Haïfa, connue sous le pseudonyme "Pink", avait 27 ans lorsqu'elle a été assassinée au festival Nova. Sa dépouille avait été emmenée a Gaza, comme celle du sergent Mohammad al-Atrash, soldat d'origine bédouine de 39 ans, tué au combat le 7 octobre.

