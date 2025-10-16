Espagne : cinq arrestations lors de manifestations propalestiniennes avant un match de basket à Valence

Cinq personnes ont été interpellées mercredi soir à Valence, en Espagne, lors de manifestations propalestiniennes en marge d'un match d'Euroligue de basket entre le club local et l'Hapoël Tel-Aviv, a-t-on appris de source policière.

Plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés mercredi soir en marge du match d’Euroligue de basket entre le club de Valence et l'Hapoël Tel-Aviv, en Espagne, pour protester contre la situation au Proche-Orient en brandissant notamment des drapeaux palestiniens et des pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire «Boycott Israël». Cinq personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre.

Suivant les recommandations des autorités, le club valencian avait annoncé mardi que cette rencontre de la 4e journée se disputerait à huis clos, afin d'éviter tout débordement et «privilégier la sécurité» des acteurs.

«pas autorisées à jouer»

En Espagne, la cause palestinienne est très populaire et les gestes de solidarité se sont multipliés ces dernières semaines dans le sport, comme lorsque des milliers de manifestants dénonçant la présence de l'équipe cycliste Israel-Premier Tech avaient poussé le Tour d'Espagne à abréger sa dernière étape le mois dernier à Madrid.

A la suite d'une embardée en direction des forces de l'ordre de la part de certains manifestants, dont certains au visage masqué, «il y a eu cinq interpellations», a indiqué une source policière. Quelques minutes auparavant, Adelaya Montoya, une traductrice de 48 ans, avait expliqué que, d'après elle, les équipes israéliennes, en raison de la situation dans la bande de Gaza, «ne devraient tout simplement pas être autorisées à jouer».

«Nous ne pouvons pas normaliser le fait qu'un pays qui commet un génocide vienne ici jouer comme si de rien n'était», a-t-elle déclaré. Joan Cadena, un journaliste de 46 ans, a exprimé le souhait de «montrer que ce n'est pas un match normal». «Celui-ci a des implications politiques et humanitaires qui le rendent incompatible avec le sport», a-t-il argué.

Outre cette manifestation à Valence, les deux principaux syndicats de salariés en Espagne, UGT et CCOO, avaient appelé à une journée de mobilisation mercredi dans tout le pays pour exiger la «fin du génocide qui vise à exterminer le peuple palestinien».