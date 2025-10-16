Gaza : Israël menace de reprendre les combats si le Hamas ne rend pas toutes les dépouilles d'otages

Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a affirmé mercredi soir que son pays reprendrait les combats dans la bande de Gaza si le Hamas ne respectait pas l'accord de cessez-le-feu, estimant que celui-ci n'avait pas rendu toutes les dépouilles d'otages.

Un accord non respecté ? Alors que le Hamas a affirmé avoir remis à Israël «toutes les dépouilles d'otages auxquelles il avait pu accéder», l’Etat hébreu estime que le mouvement palestinien ne respecte pas l’accord conclu sous l’égide des États-Unis, n’ayant remis que neuf des 28 dépouilles d’otages qui seraient encore dans la bande de Gaza. Une situation qui pourrait remettre en question le cessez-le-feu, selon Israël.

«Si le Hamas refuse de respecter l'accord, Israël, en coordination avec les Etats‑Unis, reprendra les combats et agira pour une défaite totale» du mouvement, indique un communiqué de son bureau. Le mouvement palestinien continue de nous dire qu'il compte «honorer l'accord» sur Gaza et rendre les corps des otages décédés, a dit à des journalistes mercredi un haut responsable américain, sous le couvert de l'anonymat.

Aux termes de l'accord conclu sur la base du plan du président américain Donald Trump, le Hamas devait remettre à tous les otages encore détenus à Gaza, vivants et morts, dans les 72 heures suivant la cessation des hostilités, soit au plus tard à 9h GMT lundi. Le mouvement palestinien a bien libéré dans les temps les 20 otages vivants, mais il n'a pour l'instant remis que neuf dépouilles de captifs sur les 28 retenues à Gaza : quatre lundi soir, trois mardi et deux mercredi.

«Nous avons rempli notre engagement au titre de l'accord en remettant tous les prisonniers israéliens vivants, ainsi que les corps auxquels nous avons pu accéder», a assuré le Hamas. «Quant aux dépouilles restantes, leur récupération et extraction nécessitent des efforts considérables et un équipement spécial». En échange du retour mardi des dépouilles de trois captifs, Israël a remis à Gaza 45 dépouilles de Palestiniens.

Une aide humanitaire indispensable

Accusant le Hamas de jouer la montre et de violer l'accord de cessez-le-feu, Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité intérieure et figure de l'extrême droite israélienne, a de nouveau appelé mercredi le Premier ministre Benjamin Netanyahou à couper totalement l'aide humanitaire pour Gaza.

Plus tôt, la radio-télévision publique israélienne KAN avait présenté comme imminente la réouverture du passage de Rafah entre l'Egypte et Gaza, crucial pour l'afflux de l'aide humanitaire qui attend du côté égyptien. Mais il est resté fermé jusque-là. L'ONU a exhorté Israël à ouvrir «immédiatement» tous les accès de la bande de Gaza à l'aide humanitaire.

«Nous voulons que tous les points de passage soient ouverts et que l'accès soit totalement libre», a déclaré au Caire Tom Fletcher, chef des opérations humanitaires de l'ONU. «Nous voulons que cela se fasse maintenant, dans le cadre de l'accord» a dit Tom Fletcher, soulignant «l’urgence totale» de la situation et la nécessité de «livrer de l'aide à grande échelle». Fin août, l'ONU a déclaré une famine dans plusieurs zones de Gaza, ce que conteste Israël.

Israël autorise actuellement l'acheminement de l'aide humanitaire essentiellement via le passage de Kerem Shalom (sud), mais les ONG se plaignent des lenteurs administratives et des contrôles de sécurité. Selon l'ONU et l'OMS, Israël a permis ces derniers jours l'entrée d'aide humanitaire et médicale, notamment de gaz de cuisine, pour la première fois depuis mars, ainsi que des tentes supplémentaires pour les déplacés, des fruits frais, de la farine ou des médicaments.