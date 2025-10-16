Gaza : la Turquie va envoyer des équipes spécialisées pour rechercher les corps des otages

Condition sine qua non de l’accord de paix entre Israël et le Hamas, le retour des corps des otages s’avère difficile. Pour aider dans cette tâche, la Turquie a annoncé qu'elle allait envoyer des équipes spécialisées sur le terrain.

Une aide importante. Pour que les conditions du plan de paix américain entre Israël et le Hamas soient remplies, le groupe terroriste doit rendre l’ensemble des dépouilles des otages israéliens. Pour aider dans cette tâche ardue, la Turquie a annoncé ce jeudi l’envoi d’équipes de recherches spécialisées.

En effet, si le Hamas a libéré dans les temps les 20 derniers otages vivants, il n’a remis pour le moment que 9 corps sur les 28 qu’il retient encore sur la bande de Gaza. L’organisation terroriste palestinienne a précisé qu’il s’agissait des seuls corps auxquels elle avait pu accéder, arguant qu’un «équipement spécial» serait nécessaire pour les 19 dépouilles restantes.

C’est dans l’optique de maintenir la paix dans la région que la Turquie a annoncé l’envoi de nouveaux spécialistes, alors que quelques 80 de ces secouristes habitués des terrains difficiles, notamment des tremblements de terre, se trouvent déjà sur place.

Des corps difficiles d’accès

Lors de la commémoration officielle du deuxième anniversaire de l’attaque du 7-Octobre, qui s’est tenue ce jeudi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a redit sa détermination à ramener «tous les otages» à leurs familles.

Ces dernières ont appelé le Premier ministre «à cesser immédiatement la mise en œuvre de toute autre étape de l'accord» initié par le président américain Donald Trump tant que tous les corps ne sont pas rendus.

Instigateur de ce plan de paix, le président américain Donald Trump a affirmé que le Hamas cherchait activement les corps. «Ils creusent. Ils trouvent beaucoup de corps», a-t-il déclaré à des journalistes.

«Certains de ces corps sont là depuis longtemps, et certains sont sous les décombres. Ils doivent déblayer les décombres. Certains sont dans les tunnels», a-t-il ajouté.

Dimanche, la porte-parole du gouvernement israélien Shosh Bedrosian avait indiqué qu'un «organisme international», convenu dans le cadre de l'accord, aiderait «à localiser» les otages morts.

En échange du retour des dépouilles d'otages, Israël a remis au total 120 corps de Palestiniens, dont 30 jeudi à Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas.