Guerre en Ukraine : Donald Trump annonce qu'il va prochainement rencontrer Vladimir Poutine à Budapest

A l'issue d'une «longue» conversation téléphonique ce jeudi, le président américain Donald Trump a annoncé qu'il allait rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine à Budapest. Aucune date n'a en revanche été précisée.

Une réunion diplomatique qui pourrait s’avérer fondamentale pour la paix dans la région. Donald Trump a annoncé jeudi qu'il rencontrerait Vladimir Poutine à Budapest (Hongrie), sans donner de date précise, après un échange téléphonique avec son homologue russe. A l’issue de ce dernier, le président américain a assuré que «de grands progrès ont été faits» dans la perspective d’une paix durable en Ukraine.

«Nous avons décidé qu'une réunion de nos conseillers de haut niveau aurait lieu la semaine prochaine. Les premières réunions seront dirigées par le secrétaire d'Etat Mario Rubio pour les Etats-Unis, avec d'autres personnes encore à désigner. Un lieu sera choisi. Puis le président Poutine et moi-même nous réunirons dans un endroit déjà convenu, Budapest, en Hongrie, pour voir si nous pouvons mettre fin à cette guerre “sans gloire“ entre la Russie et l'Ukraine», a précisé le président sur son réseau Truth Social.

Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine ont eu ce jeudi une «longue» conversation téléphonique, selon les dires de Donald Trump, avant que ce dernier ne reçoive vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Cette visite devrait permettre au chef d’État ukrainien de rappeler l’importance d’une livraison des missiles de croisière Tomahawk, ce que Vladimir Poutine considèrerait comme une «escalade».

Le point central des livraisons de missiles Tomahawk

Les missiles de croisière Tomahawk permettraient à l'Ukraine de frapper loin à l'intérieur du territoire russe et ainsi repousser les offensives répétées des forces russes qui se sont multipliées ces derniers jours.

Au moment où la Russie multiplie les frappes contre les infrastructures énergétiques en Ukraine, le Tomahawk sera le «sujet principal» de la rencontre avec Donald Trump vendredi, a confié un haut responsable ukrainien à l’AFP ce jeudi. Il a aussi évoqué les systèmes de défense antiaérienne Patriot, alors que les Ukrainiens craignent d'affronter l'hiver sans lumière ni chauffage.

L'Ukraine est visée depuis une dizaine de jours par davantage d'attaques russes. Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Russie a tiré une série de 320 drones et 37 missiles, selon l'armée de l'air ukrainienne. Cette même source a affirmé que 283 drones et cinq missiles ont été abattus.