«Il était mort depuis 15 ans» : son cadavre est découvert à cause d'une fuite d’eau dans un bâtiment

L'homme n'avait pas été porté disparu. [© Jose JORDAN/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le squelette d'un homme a été retrouvé dans un appartement de Valence (Espagne), après être resté oublié pendant quinze ans. Une fuite d'eau déclarée après de fortes pluies est à l'origine de la découverte. 

Durant quinze ans, les habitants d'un immeuble du centre de Valence (Espagne), ont vécu aux côtés du cadavre de leur voisin sans aucun soupçon. Sans contact avec lui depuis près de quinze ans, les voisins étaient persuadés que l'homme avait quitté l'immeuble pour vivre en maison de retraite. Ce sont les fortes pluies qui ont touché la région ces derniers jours qui ont permis la macabre découverte

Un problème de canalisation a engendré une fuite importante dans l'appartement de la victime, avant de se propager dans l'appartement du niveau inférieur. Ce voisin, alerté par une eau de couleur noire et odorante, a contacté son assurance pour éviter l'inondation, rapporte El Caso

Une fuite révélatrice

Pour réparer la fuite, les services d'urgence sont passés par une fenêtre pour pénétrer dans l'appartement supposé vide. En entrant dans l'appartement, la police et les pompiers ont découvert des oiseaux, de nombreux déchets et un corps dont il ne restait que le squelette.   

La police a ouvert une enquête pour déterminer les causes et la date du décès ainsi que pour vérifier son identité. Pour l'heure, elle est estimée à environ 15 ans. Une autopsie est en cours, mais les enquêteurs s'orientent pour le moment vers l'hypothèse d'un décès accidentel ou naturel. 

Séparé et sans enfants, l'homme âgé n'a jamais été porté disparu. Il continuait de toucher ses pensions de retraites et de payer les charges de copropriété qui étaient prélevées automatiquement.

