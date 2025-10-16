Népal : le dernier survivant à avoir réussi la première ascension de l’Everest est décédé

Kanchha Sherpa, le dernier survivant de la toute première ascension de l’Everest en 1953, est décédé à l’âge de 92 ans. Il avait participé, à seulement 19 ans, en tant que porteur à cette réussite historique dans l’équipe du Néo-Zélandais d’Edmund Hillary.

Il était le dernier témoin de la conquête du toit du monde. Le dernier survivant de la toute première ascension de l’Everest, Kanchha Sherpa, est décédé à l'âge de 92 ans, a-t-on appris ce jeudi 16 octobre. «Il ne se sentait pas très bien depuis quelques jours. Il est décédé», a annoncé un de ses petits-fils, Tenzing Chogyal Sherpa.

Né en 1933, dans le village reculé de Namche Bazar, au pied de l’Himalaya au Népal, ce dernier n’avait que 19 ans lorsqu'il a été engagé comme porteur dans l'équipe dirigée par le Néo-Zélandais Edmund Hillary, qui a vaincu le sommet le plus haut de la planète (8.848 m) avec le népalais Tenzing Chogyal Sherpa.

L’expédition, qui avait duré environ deux mois et demi, entre fin mars et début juin 1953, avait commencé dans la capitale népalaise, Katmandou, avant d’atteindre le sommet le 29 mai 1953. Lors de cette ascension, le jeune porteur avait atteint la fameuse « zone de la mort » - au-dessus de 8.000 mètres d'altitude - et cela sans aucune expérience préalable en matière d'alpinisme.

Une légende des sherpas

Reconnue dans son pays et par le milieu de l’alpinisme, Kanchha Sherpa a su symboliser le rôle crucial des sherpas, ce patronyme qui est devenu le nom commun pour désigner les grimpeurs et porteurs népalais embauchés par les alpinistes étrangers pour permettre leurs ascensions.

«Il était une légende vivante et une source d'inspiration pour tous les alpinistes et ceux qui travaillent dans ce secteur», a réagi le président de l'association népalaise d'alpinisme, Fur Gelje Shepra. «Nous avons perdu notre gardien», a-t-il ajouté.

Alors que sept décennies plus tard, des centaines de personnes atteignent chaque année le sommet de l’Everest et que l’industrie de l’alpinisme pèse aujourd’hui plusieurs millions de dollars, Kanchha Sherpa avait exprimé en 2019, sur la chaîne locale YOHO TV, son profond respect pour l’équipe qu’il avait accompagnée : «Tenzing et Hillary nous ont ouvert les yeux et rendu le développement possible ici. La vie était très dure avant. Il n'y avait aucun moyen de gagner sa vie».

Après l'expédition de 1953, Kanchha Sherpa a continué pendant vingt ans à prendre part à de nombreuses expéditions, avant d'y renoncer à la demande insistante de son épouse. Il a ensuite dirigé une auberge dans son village natal et créé une fondation à son nom, dédiée à l'aide aux familles qui n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants à l'école.