«Ses derniers mots ont été : "s’il te plaît"» : un top model italien poignardé par son ex-compagnon sous les yeux de ses voisins

Une mannequin italienne a été poignardée à mort à plus de 20 reprises par son ex-compagnon, devant ses voisins, le mardi 14 octobre à Milan.

Un cauchemar qui a tragiquement pris fin. Pamela Genini, top model et entrepreneuse italienne de 29 ans, a été mortellement poignardée par son ex-conjoint sur le balcon de son appartement à Milan mardi 14 octobre, a rapporté le quotidien italien Corriere della Sera.

Originaire de Bergame, la victime aurait entamé une relation avec Gianluca Soncin, un entrepreneur de 52 ans, en mars 2024. Celui-ci se serait rapidement révélé «possessif» et «violent». Il aurait également eu un «comportement harcelant et effrayant», menaçant de «la tuer, elle, sa mère, sa famille, sa sœur enceinte».

Malgré sa crainte de représailles, elle a finalement rompu avec lui mardi. Seule dans son appartement du deuxième étage, elle confiait au téléphone à Francesco D., un ex-compagnon devenu son confident, qu'elle se sentait seule mais était «heureuse d’avoir trouvé le courage de le quitter», prévoyant de fuir Milan et de disparaître.

Cependant, vers 21h30, l'appel a été interrompu. À l'autre bout du fil, son ami l'a entendu crier «Au secours, au secours, au secours !», avant qu'elle ne raccroche. Ses tentatives pour la rappeler ont été suivies de messages alarmants : «J'ai peur», «il a un double de clé, il est entré, je ne sais pas quoi faire, appelle la police».

Un plan savamment orchestré

Gianluca Soncin s'est introduit chez elle grâce à un double de clés, fait quelques semaines plus tôt, armé d'un couteau. Face au refus de la jeune femme de lui accorder une nouvelle chance, une violente dispute a éclaté entre eux, durant laquelle il l'a traîné sur son balcon et l'a poignardée au moins 24 fois. Des voisins, témoins de la scène, ont immédiatement alerté police et secours.

L'assaillant, qui tenait toujours le couteau à l'arrivée des forces de l'ordre, s'est poignardé deux fois dans le cou. Les agents l'ont désarmé et il a ensuite été hospitalisé pour des blessures non mortelles, avant d'être incarcéré.

«J'ai entendu ses cris, c'était vraiment déchirant. Elle appelait à l'aide sur le palier. Elle habitait au deuxième étage, j'habite au rez-de-chaussée. Le voisin d'en face est venu à son secours. La police est arrivée presque immédiatement et a défoncé la porte d'entrée», a déclaré une voisine de Pamela Genini.

Un résident de l'étage supérieur, qui a assisté directement au meurtre, a déclaré dans sa déposition : «Un homme attaquait la femme avec un objet. Je lui ai crié : "Laissez-la tranquille !" et "Qu'est-ce que vous faites ?". J'ai vu l'homme la frapper au cou et la jeune fille s'effondrer».

«Ses derniers mots ont été : "s’il te plaît"», a confié avec émotion un autre témoin à la chaîne publique italienne RAI.

Selon les médias italiens, Gianluca Soncin a gardé le silence lors de l'audience préliminaire devant le juge d'instruction ce jeudi 16 octobre. Il est accusé d’homicide volontaire avec préméditation et de harcèlement.

«C'est un meurtre prémédité»

Francesco D. qui a fréquenté la jeune femme entre 2019 et 2022, a détaillé aux agents du Bureau de prévention générale de la préfecture, les nombreux incidents au cours desquels le présumé auteur des faits aurait battu et menacée de mort sa petite amie.

Lors d'un épisode à l'île d'Elbe, en été 2024, l'assaillant l'aurait notamment frappé à coups de pied et poing, puis menacée avec des éclats de verre dans leur chambre d'hôtel, avant de tenter de la jeter du balcon.

«Ce n'est pas un accès de folie, c'est un meurtre prémédité. Pamela a tout fait pour protéger sa famille. Il menaçait sa famille, son chien, c'était un monstre. Je m'attendais à ce qu'il en arrive là, c'était une série de violences répétées qui duraient depuis des mois. Pamela voulait s'enfuir, elle avait tout organisé, elle avait peur. Elle avait résisté pour sauver sa famille, elle voulait s'inscrire en psychologie. Hier, elle était heureuse parce qu'elle avait tout organisé pour se libérer de ce monstre, mais elle n'y est pas parvenue. Le monstre est arrivé le premier avec ses griffes», a-t-il confié au média La Stampa.

«Comme lui, il y en a beaucoup d'autres. Il faut faire en sorte que ces choses ne se reproduisent plus. C'est difficile pour moi d'en parler, mais je sais que cela peut aider d'autres personnes qui voient des femmes en difficulté. Il faut les dénoncer, même l'entourage de ces femmes doit le faire, car ce sont des monstres qui isolent leur victime, comme le lierre qui étouffe les plantes», a-t-il conclu.