Tourisme : voici 5 îles paradisiaques encore inexplorées

Le tourisme de masse se développe inlassablement. Mais il existe quelques lieux paradisiaques encore épargnés par les foules. Difficulté d'accès, tourisme limité, ces pépites représentent des alternatives de choix, mais doivent être méritées. Voici 5 lieux à découvrir

De véritables perles rares. A l'heure de définir une destination où poser ses valises, de nombreux voyageurs cherchent l'originalité, sans vouloir perdre en qualité. Pour éviter les sentiers battus tout en restant émerveillé, plusieurs options demeurent.

Sipadan (Malaisie)

© Flickr / Benjamin Hollis

Se rendre à Sipadan peut ressembler à un véritable parcours du combattant. Perdue au milieu de la mer des Célèbes, Sipadan se rejoint au terme d'un périple qui démarre par un premier vol à destination de Tawau, ville du nord-est de Borneo (Malaisie). Ensuite, il faut parcourir la route terrestre entre cette ville et Semporna, située sur la côte est de la partie malaisienne de l'île, avant d'embarquer dans un bateau à destination de Mabul, où il existe plusieurs complexes hôteliers. Ce n'est que d'ici que des excursions à la journée sont proposées à destination de Sipadan.

Là encore, les visiteurs n'en ont pas terminé avec les difficultés pour rallier la petite île : seuls 120 voyageurs y sont autorisés par jour. Il faut donc réserver bien en avance sa journée sur les lieux. Si Sipadan est aussi protégée par le gouvernement malaisien, c'est parce qu'il s'agit de l'une des destinations de plongée les plus prisées au monde. Grâce à l'abondance de la faune marine qui s'y concentre, notamment les barracuda, qui y vivent en banc, et la visibilité exceptionnelle des eaux, dont la transparence ne cesse d'émerveiller les plongeurs, Sipadan s'est fait une place de choix.

Plus que sa vie sous-marine, ce bout de terre de 600 mètres sur 300 mètres est la définition même de l'île déserte. Plage paradisiaque et déserte et une petite forêt luxuriante permettent aux visiteurs de se mettre dans la peau de Robinson Crusoé.

Lord Howe island (australie)

© Unsplash / Dylan Shaw

Lord Howe Island est la définition du paradis terrestre oublié. Très peu connue des visiteurs, cette île de seulement 14 km2 propose des paysages à couper le souffle, perdu au large de la côte est australienne. Pour s'y rendre, seul un vol à destination et en provenance de Sydney circule tous les jours.

Pourtant, ce territoire australien a tout pour plaire aux voyageurs : des plages de sable blanc donnant sur des fonds marins bleu turquoise, des pics montagneux permettant d'admirer des vues superbes mais aussi des territoires immaculés regorgeant d'une faune et d'une flore endémique fascinante. Une présence humaine limitée qui tient à la capacité d'accueil de l'île, volontairement maintenue à 400 lits par nuit. Une manière de limiter le nombre de voyageurs accueillis chaque jour.

Une habitante de l'île depuis plusieurs générations, Lisa Makiti, interrogée par CNN, explique : «Lord Howe Island permet de donner de la valeur à ce lieu du monde qui marche à l'inverse de toute destination touristique classique. Elle n'est pas dans le "toujours plus"». Cette volonté locale de préserver cette terre a été suivi par le gouvernement australien, qui a permis de mettre en place «un désir uni que la nature en sorte gagnant». Ainsi, plus de 85% de l'île est encore recouverte de forêts ancestrales et seuls 15% des lieux sont consacrés aux habitations humaines.

Île Cocos (Costa Rica)

© Torombolix

L'île Coco est l'un des lieux les plus difficiles à atteindre dans le monde. Cette terre est perdue à plusieurs centaines de kilomètres de la côte pacifique costaricienne. Et il faut compter sur près de 36 heures de navigation pour l'atteindre. Elle ne s'offre qu'à des croisières de plongée.

Il faut dire que l'île de 23 km2 n'est pas habitée. L'ensemble de sa superficie est recouvert par une zone protégée appelée parc national de l’île Cocos. Ses eaux, elles, ne sont pas en reste et bénéficient également de l'attention environnementale du gouvernement costaricien. Conscient que l'île est particulièrement prisée pour ses fonds marins, le Costa Rica a voté plusieurs lois pour contrôler l'accès à cette terre aussi appelée «île des Trésors».

Qualifié de paradis sous-marin par les plongeurs, elle possède une diversité de faune et flore marine exceptionnelle. Pour les plus téméraires, il est possible de croiser des requins Galapagos, des requins tigres et surtout des requins marteaux, qui se déplacent en groupe de plusieurs dizaines d'individus. Cette abondance est expliqué par l'emplacement de cette île : premier point de contact du contre-courant nord-équatorial et une terre émergée.

Socotra (Yemen)

© Unsplash / Andrew Svk

La plus vaste des îles de ce classement. Socotra et ses 3.796 km2 de superficie s'impose comme l'une des destinations les plus singulières de notre globe terrestre. Entre flore extraordinaire et cadres grandioses, l'île située au large de la Somalie et du Yémen, en mer d'Arabie, n'a pas pu être explorée par de nombreux voyageurs. En effet, le gouvernement yéménite limite son accès et ne permet qu'à des groupes organisés de s'y rendre, via quelques vols à destination des Emirats arabes unis et de l'Egypte.

Les chanceux y admirent de vastes canyons, des plages désertes, des montagnes à pic ou encore des oasis féériques. Mais ce qui retient l'attention de nombreux touristes est le dragonnier de Socotra, l'arbre endémique symbole de l'île.

Malgré la beauté exceptionnelle des lieux, seuls 3.500 touristes ont pu s'y rendre en 2022, soit une moyenne de seulement 10 personnes par jour. Des chiffres néanmoins en forte hausse : en 2010, seules 150 âmes aventurières s'étaient rendues à Socotra.

Raja ampat (indonésie)

© Unsplash / Simon Spring

Si Raja Ampat bénéficie d'une popularité certaine, rejoindre la destination indonésienne est un périple qui repousse de nombreux touristes. L'option la plus souvent privilégiée par les voyageurs est d'atterrir à Sorong, ville de Papouasie indonésienne. Ensuite, de nombreuses croisières, souvent très onéreuses, permettent d'embarquer dans des bateaux en direction des 1.400 îles de l'archipel. Si ces îles sont aussi populaire en France, c'est en partie parce que la production de la célèbre émission Koh Lanta a décidé d'y tourner sa onzième saison, en 2011.

Les «Quatre Rois», comme se traduit «Raja Ampat», offrent des paysages exceptionnels, caractéristiques de l'Asie du sud-est. Comparables aux îles thaïlandaises de Koh Phi Phi ou encore à El Nido (Philippines), les formations rocheuses au centre du paysage saisissant des lieux sont des karsts calcaires. Ceux-ci se sont formés à une époque où Raja Ampat était encore submergé par les eaux.

Comme souvent dans ces lieux où la présence humaine est limitée, la vie animale a pu se développer de manière spectaculaire à Raja Ampat. D'autant que ces îles sont situées dans le Triangle de Corail, zone majeure de la biodiversité corallienne mondiale, où l'on trouve la plus grande diversité d'espèces de coraux (75 % selon The Nature Conservancy) connues dans le monde. Ces eaux sont notamment connues pour être habitées par de très larges raies mantas océaniques.