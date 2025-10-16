Un espace de prière réservé aux chercheurs musulmans à la Bibliothèque du Vatican

La Bibliothèque du Vatican a autorisé plusieurs chercheurs musulmans à investir une petite salle équipée d'un tapis pour y effectuer leurs prières. Ils bénéficient même de certains accessoires précieux.

Une marque de tolérance. Au sein du Vatican, la Bibliothèque apostolique a décidé d'accepter la requête de certains chercheurs de confession musulmane d'avoir accès à un lieu de prière adapté pour exercer leur culte.

Selon The Catholic Herald, tous les érudits musulmans qui visiteront la Bibliothèque du Vatican auront accès à cet espace, comme l'a confirmé le vice-préfet, le Père Giacomo Cardinali : «Certains érudits musulmans nous ont demandé une salle avec un tapis pour prier et nous la leur avons accordée».

«Nous sommes une bibliothèque universelle»

Mieux encore, ils pourront pratiquer leur foi dans un lieu qui comprendra des «Corans incroyablement anciens», des textes écrits dans diverses langues comme l'hébreu, l'éthiopien, l'arabe ou encore le chinois. Ils seront également entourés de pièces de collection, comme des archives japonaises de l'époque médiévale du pays.

«Nous sommes une bibliothèque universelle», a finalement martelé avec fierté le vice-préfet. Cette bibliothèque, fondée en 1475, possède plus de 1.600.000 livres. Aussi appelée «la Vaticane», elle abrite une vaste gamme de manuscrits provenant de toutes les religions et cultures du monde.