Voici les cinq pays en Europe les plus touchés par les opérations de sabotage imputées à la Russie, selon une étude

Mercredi 15 octobre, les ministres de la Défense des pays membres de l'OTAN se sont réunis à Bruxelles. Un des objectifs était d'améliorer la riposte de l'alliance face aux intrusions, sabotages et tentatives d'intimidation de la Russie en Europe.

Les multiples violation de l'espace aérien, les actes de sabotage et les opérations de désinformations menées par la Russie se multiplient contre les pays de l'Union européenne (UE). Comme le montre les données publiées par International Institute for Strategic Studies (IISS), la Russie mène depuis le début de l'invasion de l'Ukraine en 2022, une «guerre hybride» contre les pays d'Europe.

L'objectif de ces attaques serait de déstabiliser l'Union européenne et d'affaiblir le soutien à l'Ukraine. En début de semaine, le Service fédéral de renseignement allemand (BND) a mis en garde ses voisins contre une possible escalade militaire avant 2029. «Nous devons devons nous préparer à une nouvelle aggravation de la situation», a déclaré Martin Jäger, le président du BND.

Les pays européens les plus ciblés par la Russie

Entre février 2022 et décembre 2024 (hors Ukraine), les analystes de l'organisation ont pu recenser 75 actes de sabotage qui auraient été orchestrés par le Kremlin. Cette étude se concentre sur les actes ayant affecté du matériel, des services ou des personnes. Parmi les cibles recensée, des câbles sous-marins, le transport ferroviaire, l'approvisionnement d'eau etc. Ces actes ont été perpétrés dans 17 pays européens.

Comme le montre la carte établie par Statista (ci-dessous) parmi les pays les plus touchés, l'Allemagne est en tête, devant la France, la Pologne, la Finlande et les pays baltes. Ces données montrent une partie de l'ampleur et des cibles de ces opérations en Europe mais ne comptabilise pas les cyberattaques et l'espionnage par drone.

Des experts militaires américains notent que ces actions pourraient être le signe que la Russie se prépare à une éventuelle escalade du conflit avec l'OTAN. Ces actent pourraient être selon eux, des phases de reconnaissance et de tests en vue d'un affrontement militaire.

Ce jeudi, Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne a présenté une feuille de route visant à assurer une défense «crédible» de l'UE d'ici à 2030 face à la Russie.