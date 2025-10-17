Bombe sous la voiture d'un journaliste en Italie : ce que l'on sait

Une bombe placée sous la voiture d'un journaliste italien a explosé dans la nuit de jeudi à vendredi, au sud de Rome. L'explosion n'a pas fait de blessés.

Journaliste italien renommé, Sigfrido Ranucci a été visé par une bombe. Elle a explosé et détruit sa voiture dans la nuit de jeudi à vendredi, sans faire de victime. Le véhicule de sa fille et la façade de sa maison ont aussi été endommagés.

Sur X, l'émission d'investigation Report, dirigée par Sigfrido Ranucci sur la troisième chaîne de la télévision publique RAI, a précisé que «la puissance de l'explosion a été telle qu'elle aurait pu tuer si quelqu'un était passé à ce moment précis à côté».

La cheffe du gouvernement italien ultraconservateur, Giorgia Meloni, a exprimé sa «pleine solidarité» au journaliste et a «fermement condamné le grave acte d'intimidation».

Des valeurs démocratiques «à défendre»

«La liberté et l'indépendance de l'information sont des valeurs de notre démocratie auxquelles on ne peut pas renoncer et que nous continuerons à défendre», a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Dans le classement 2025 de Reporters sans frontières (RSF) sur la liberté de la presse, l'Italie occupe une peu reluisante 49e place. Sur son site, l'émission Report estime être «encore une fois en première ligne avec des enquêtes et approfondissements sur la politique, l'économie et la société».