En directGuerre en Ukraine : Donald Trump va recevoir Volodymyr Zelensky cet après-midi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
Le président américain Donald Trump va recevoir ce vendredi son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche. La question d'une vente de missiles Tomahawk américains à Kiev devrait être au cœur des discussions. Suivez notre direct.
La justice polonaise refuse de remettre à l'Allemagne un prisonnier ukrainien

La justice polonaise a refusé vendredi de remettre à l'Allemagne un Ukrainien soupçonné d'avoir participé au sabotage en 2022 du gazoduc Nord Stream, en mer Baltique, et a ordonné sa remise en liberté. 

«La demande des autorités allemandes visant à obtenir l'extradition (...) ne mérite pas d'être prise en considération», a déclaré le juge du tribunal régional de Varsovie. «Affaire classée», a commenté de son côté le Premier ministre polonais Donald Tusk sur X.

Donald Trump doit également rencontrer Vladimir Poutine dans les prochaines semaines

Alors qu'il va recevoir Volodymyr Zelensky cet après-midi, Donald Trump devrait aussi rencontrer le président russe Vladimir Poutine dans les prochaines semaines. 

Une «volonté» de rencontre existe entre les deux dirigeants, qui pourraient échanger ensemble depuis Budapest, en Hongrie. 

Volodymyr Zelensky attendu à la Maison Blanche à 17h

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu à la Maison Blanche cet après-midi, aux alentours de 17h. 

Plusieurs sujets devraient être mis sur la table notamment la livraison de missiles Tomahawk américains à Kiev. 

