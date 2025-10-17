La justice polonaise a refusé vendredi de remettre à l'Allemagne un Ukrainien soupçonné d'avoir participé au sabotage en 2022 du gazoduc Nord Stream, en mer Baltique, et a ordonné sa remise en liberté.

«La demande des autorités allemandes visant à obtenir l'extradition (...) ne mérite pas d'être prise en considération», a déclaré le juge du tribunal régional de Varsovie. «Affaire classée», a commenté de son côté le Premier ministre polonais Donald Tusk sur X.