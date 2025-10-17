La justice polonaise a refusé vendredi de remettre à l'Allemagne un Ukrainien soupçonné d'avoir participé au sabotage en 2022 du gazoduc Nord Stream, en mer Baltique, et a ordonné sa remise en liberté.
«La demande des autorités allemandes visant à obtenir l'extradition (...) ne mérite pas d'être prise en considération», a déclaré le juge du tribunal régional de Varsovie. «Affaire classée», a commenté de son côté le Premier ministre polonais Donald Tusk sur X.
Alors qu'il va recevoir Volodymyr Zelensky cet après-midi, Donald Trump devrait aussi rencontrer le président russe Vladimir Poutine dans les prochaines semaines.
Une «volonté» de rencontre existe entre les deux dirigeants, qui pourraient échanger ensemble depuis Budapest, en Hongrie.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu à la Maison Blanche cet après-midi, aux alentours de 17h.
Plusieurs sujets devraient être mis sur la table notamment la livraison de missiles Tomahawk américains à Kiev.