Guerre en Ukraine : livraison de missiles Tomahawk, systèmes de défense antiaérienne... Donald Trump reçoit Volodymyr Zelensky ce vendredi à la Maison Blanche

Une troisième entrevue depuis le retour au pouvoir de Donald Trump. Ce vendredi, le président américain reçoit son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, à la Maison Blanche. Selon un haut responsable ukrainien à l'AFP, le «sujet principal» de cette rencontre sera «celui des Tomahawk», des missiles à très longue portée américains, qui pourraient être livrés à l'armée ukrainienne par les États-Unis. Au programme également de cette rencontre : «la question des systèmes de défense antiaérienne Patriot», a ajouté cette même source.

Si ce haut responsable ukrainien a refusé de préciser le nombre de missiles de longue portée Tomahawk que Kiev comptait recevoir, il affirme qu'il pourrait y en avoir «suffisamment pour que Poutine le sente».

De son côté, le président russe, Vladimir Poutine, a mis en garde contre la fourniture de Tomahawk à Kiev, affirmant que cela constituerait «une nouvelle escalade» et affecterait les relations entre Washington et Moscou.

Renforcer l'efficacité des défenses antiaériennes de l'Ukraine

Mercredi soir, le président ukrainien a posté une vidéo sur X, dans laquelle il affirme que «tous les détails sont prêts», en vue de sa rencontre avec Donald Trump. «L'ordre du jour de notre rencontre avec le président des États-Unis est très chargé, et je remercie tous ceux qui y contribuent. Cela peut véritablement rapprocher la fin de la guerre : ce sont les États-Unis qui peuvent exercer cette influence mondiale, et nous mettons tout en œuvre pour que le reste du monde se rallie à nos côtés dans cette entreprise», a-t-il écrit.

We have already prepared our part of the homework ahead of the meeting with President Trump – both the military component and the economic one. Every detail is ready. The agenda of our meeting with the President of the United States is very substantive, and I thank everyone who… pic.twitter.com/Jwpp5bdn5h — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 15, 2025

Cette entrevue entre les chefs d'État tombe à point nommé, puisque l'Ukraine est visée depuis une dizaine de jours par davantage d'attaques russes ciblant ses infrastructures énergétiques, qui menacent de priver de lumière et de chauffage les Ukrainiens à l'approche de l'hiver.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Russie a tiré une série de 320 drones et 37 missiles, selon l'armée de l'air ukrainienne, qui a souligné que 283 drones et cinq missiles avaient été abattus.

Volodymyr Zelensky accuse Moscou de vouloir «semer le chaos» au sein de la population avec ces bombardements, qui ont aussi mis à mal le secteur gazier ukrainien.

Pour faire face à ces frappes massives, les Ukrainiens veulent renforcer l'efficacité de leurs défenses antiaériennes.

Les relations entre Kiev et Washington sont «très pragmatiques»

Dimanche dernier, Donald Trump avait assuré qu'il pourrait menacer Vladimir Poutine de livrer à Kiev des Tomahawk, s'il n'acceptait pas de mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

Actuellement, les relations Kiev-Washington sont jugées «très pragmatiques», selon le responsable ukrainien interrogé par l'AFP.

«Il semble que les Américains estiment qu'aider l'Ukraine leur rapporte des points, et que faire pression sur la Russie contribuera à mettre fin à tout cela », a-t-il encore souligné.

Avant la visite de Volodymyr Zelensky, une délégation de hauts responsables ukrainiens venue cette semaine à Washington, s'est entretenue avec les sociétés Lockheed Martin et Raytheon, qui produit les Tomahawk.

Une rencontre Trump-Poutine organisé à Budapest

Quelques heures avant la visite prévue du président ukrainien, Donald Trump a annoncé qu'il rencontrerait Vladimir Poutine à Budapest (Hongrie), sans donner de date précise, après un échange téléphonique avec son homologue russe. A l’issue de ce dernier, le président américain a assuré que «de grands progrès ont été faits» dans la perspective d’une paix durable en Ukraine.

«Nous avons décidé qu'une réunion de nos conseillers de haut niveau aurait lieu la semaine prochaine. Les premières réunions seront dirigées par le secrétaire d'Etat Mario Rubio pour les Etats-Unis, avec d'autres personnes encore à désigner. Un lieu sera choisi. Puis le président Poutine et moi-même nous réunirons dans un endroit déjà convenu, Budapest, en Hongrie, pour voir si nous pouvons mettre fin à cette guerre +sans gloire+ entre la Russie et l'Ukraine», a précisé l’homme d’affaires sur son réseau Truth Social.

Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine ont pu avoir jeudi une «longue» conversation téléphonique, selon les dires de Donald Trump, avant que ce dernier ne reçoive vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.