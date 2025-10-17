Guerre en Ukraine : un soldat russe tue un de ses camarades avant de se suicider

Les autorités de Moscou ont indiqué ce vendredi 17 octobre qu’un militaire a abattu l’un de ses camarades avant de s’ôter la vie dans une base de l'armée russe de la région moscovite.

«Le 17 octobre, pendant la nuit, dans l'enceinte d'une base militaire de la région de Moscou, un soldat en mission à un poste d'observation a violé les règles de maniement des armes et blessé mortellement un soldat», a indiqué le service de presse du district militaire de Moscou, cité par l'agence officielle TASS.

Ce militaire s'est ensuite suicidé, a précisé la source, soulignant que sa victime était un soldat professionnel sous contrat avec l'armée russe. Aucune motivation pour son geste n'a été avancée à ce stade. L'armée a ouvert une enquête.

Trois potentiels blessés

Le média russe Ren-TV a, pour sa part, affirmé que trois autres personnes pourraient avoir été blessées et que l'auteur des tirs serait un conscrit, c'est-à-dire un soldat effectuant son service militaire obligatoire, d'une durée d'un an en Russie.

Les meurtres et suicides sur des bases militaires russes ne sont pas exceptionnels, notamment après des bizutages et abus commis à l'encontre de conscrits.

En octobre 2019, un conscrit de 19 ans avait par exemple ouvert le feu alors qu'il prenait son tour de garde dans sa base militaire de Sibérie, tuant huit camarades dont deux officiers. Quelques semaines plus tard, il avait décrit dans une lettre son «enfer» et expliqué qu'il subissait des sévices réguliers. Il avait été condamné à 24 ans de prison.

L'armée russe mène actuellement sa campagne de conscription d'automne et compte recruter dans ce cadre 135.000 jeunes hommes âgés de 18 à 30 ans qui, selon les autorités, seront cantonnés à des tâches subalternes en Russie et ne seront pas déployés sur le front en Ukraine.