Madagascar : qui est Michaël Randrianirina, investi président ce vendredi ?

Le colonel Michaël Randrianirina a annoncé lui-même qu'il serait investi président ce vendredi 17 octobre. Figure clé de la crise politique que traverse l'île africaine cette année, il devient ainsi le nouveau chef d'Etat de Madagascar.

Une prise de pouvoir historique. A l'issue du mouvement de contestation initié par la population malgache, la destitution visant Andry Rajoelina a ouvert la voie à une personnalité politique ascendante à Madagascar : Michaël Randrianirina.

Le départ d'Andry Rojaelina a été acté mardi soir. L'ex-chef d'Etat malgache a en effet laissé le véritable palais présidentiel d'Iavoloha vacant, ainsi que son poste de président, comme l'a confirmé la Haute cour constitutionnelle du pays. Le colonel Randrianirina a, dans la foulée, été invité à prendre la fonction de chef de l'Etat, à seulement 51 ans.

A peine plebiscité par la plus haute juridiction nationale, le nouveau président a décidé de dissoudre le Sénat et la Haute cour constitutionnelle. Mais il cherche également à se montrer rassurant auprès de la population : son accession au pouvoir n'est pas un «coup d'Etat», c'est «une prise de responsabilité», comme il l'a affirmé au micro de diverses chaînes malgaches.

à la tête de l'armée, acteur clé de cette insurrection

Plus que de profiter simplement de la destitution de l'ancien président en place, le colonel Michaël Randrianirina a été l'un des acteurs décisif de ce changement au sommet de la hiérarchie malgache.

En effet, les troupes du colonel Randrianirina n'ont pas tardé à rejoindre les protestations, majoritairement menées par des jeunes, surnommés de la «Génération Z», après le début des protestations fin septembre 2025.

Si initialement, les mouvements sociaux ont été organisés pour critiquer les coupures d'électricité et les coupures d'eau, elles ont rapidement pris une tournure politique, déplorant la corruption, le coût de la vie et la pauvreté généralisée dans ce pays, qui souffre de ce fléau majeur. Selon la Banque Mondiale, le taux d'extrême pauvreté à Madagascar est passé de 67,3% en 2012 à 69,2% en 2021, «plaçant Madagascar parmi les pays les plus pauvres du monde».

Profitant de ce climat insurrectionnel, le CAPSAT a déclaré qu'il ne tirerait pas sur la foule et s'est placé en protecteur du peuple, le week-end du 11 et 12 octobre. Une décision de l'armée qui avait déjà joué un rôle décisif derrière le coup d'Etat de 2009, portantAndry Rajoelina au pouvoir.

déjà une condamnation pour ses tendances révolutionnaires ?

Durant cette situation exceptionnelle, le colonel Michaël Randrianirina a joué un rôle prépondérant en se rendant lui même au palais présidentiel d'Ambohitsorohitra, au sein de la capitale, et en annonçant officiellement la prise du pouvoir par l'armée. Il a également déclaré officiellement la création d'un conseil de gouvernement militaire, appelé Administration collégiale du chef de l’État pour la rénovation.

Si les textes malgaches indiquent qu'un élection présidentielle doit être organisée dans un délai de trente à soixante jours, le nouveau président a quant à lui prévenu qu'il dirigerait le pays durant une période transitoire de deux ans.

Déjà condamné et détenu brièvement entre 2023 et 2024, selon de nombreuses rumeurs, le colonel Michaël Randrianirina aurait écopé d'une année de prison pour «incitation à la mutinerie militaire en vue d’un coup d’État» et «atteinte à la sûreté de l’État».

Il a finalement retrouvé son statut d'officier d'active à son retour, une décision qui serait due à l'estime dont il n'a cessé de jouir au sein de l'appareil militaire. Il avait fait son entrée à l'armée en provenance de l'académie militaire d'Antsirabe (ACMIL) et est ensuite devenu commandant reconnu du CAPSAT.

Convaincre la communauté internationale et la jeunesse malgache

Dans une interview donnée à BBC News Afrique, le nouvel homme fort du gouvernement malgache déplorait un pays plongé dans un «chaos total», où «tout est à reconstruire». Une situation délicate qui a valu au pays d'être suspendu par l'Union africaine de toute ses activités jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays, condamnant «fermement» la prise de pouvoir des militaires.

De même, la France, par l'intermédiaire de son ambassade, a exprimé son regret quant aux victimes qu'ont engendré les manifestations. Il y a plusieurs jours, un premier bilan de 22 morts avait en effet été dressé. Paris appelle notamment à ce que «la démocratie, les libertés fondamentales et l’État de droit soient scrupuleusement préservés».

Celui qui va devoir convaincre la communauté international va effectivement également faire face au jugement de ses propres citoyens. Comme le rappelle également l'ambassade : «les aspirations profondes du peuple malgache, et en particulier celles de sa jeunesse, à une vie meilleure, plus juste et plus digne, doivent être pleinement entendues et prises en compte». Le président de la République avait lui affiché son soutien au prédécesseur du colonel Michaël Randrianirina, faisant part de sa «grande préoccupation» au sujet de la situation du pays, le mardi 14 octobre.

De son côté, Michaël Randrianirina, également membre actif au sein de l’Église luthérienne de Madagascar avec le statut de «Mpiandry», c'est-à-dire de laïc auquel disposant d'une autorité diaconale, n'a pas tardé à s'entretenir avec certains manifestants pour orienter sa politique.

🇲🇬 Mbolatiana #Raveloarimisa, figure éminente de la société civile et militante des droits des femmes, est venue pour rencontrer les autorités militaires pour la première fois.



➡️ Il a été convenu qu’elle assurerait la liaison entre la Gen Z et le colonel Michael #Randrianirinapic.twitter.com/DRnnE3rPTf — RFI Afrique (@RFIAfrique) October 16, 2025

L'une des jeunes figures de ces mouvements sociaux, Mbolatiana Raveloarimisa, a même livré un témoignage contrasté de ses premières discussions qu'elle a eu avec le président : «Il était à l'écoute. Par contre, parmi ceux que l'on a rencontré, il y a toujours un discours quelque peu paternaliste. On sent qu'il n'y a pas encore de discussion d'égal à égal».