Permis de conduire : quelles sont ces nouvelles règles revues par l’Union européenne ?

L'Union européenne (UE) s'apprête à revoir les règles du permis de conduire. Alors qu'une première annonce avait été faite en mars, six mois plus tard, le 24 septembre plus précisément, les représentants des États membres auprès de l'UE ont adopté deux accords avec le Parlement européen sur la révision du permis de conduire.

Dans un communiqué, le Parlement a indiqué que «les États membres disposeront de quatre ans pour transposer ces nouvelles dispositions dans leur droit national et se préparer à leur mise en œuvre».

Le permis dématérialisé d'ici 2030

Elle pourrait en sauver plus d'un. S'il vous ait déjà arrivé d'oublier votre permis lorsque vous êtes au volant, en 2030, ce problème ne pourrait plus se poser. En effet, le permis de conduire sera numérisé, directement accessible sur votre téléphone portable. Sa mise en circulation est prévue pour 2030.

Sa valeur sera égale à celle du permis, version carte. Pour les plus nostalgiques, ou les moins à l'aise avec le numérique, il sera tout à fait possible de demander la version physique. Sa période de validité est de quinze ans, avant, bien sûr, d'être soumis à une procédure de renouvellement.

Une harmonisation des retraits de permis

C'est également une grande nouveauté, qui pourrait bien changer la donne. À l'heure actuelle, quand un conducteur commet une infraction grave dans un autre pays de l'UE, seule la législation locale s'appliquait.

Désormais avec ces nouvelles règles, les interdictions et sanctions appliquées par un État membre à un conducteur, s'appliqueront également dans tous les autres pays de l'UE. Le but : «Protéger les conducteurs responsables et l'ensemble de la population», a résumé le député européen et rapporteur du texte Matteo Ricci.

Les États membres de l'UE libres d'imposer, ou non, un examen médical obligatoire

Lors de ces discussions entre les représentants des États membres auprès de l'UE et le Parlement européen, une autre question était sur toutes les lèvres : faut-il un examen médical obligatoire pour l'obtention du permis ?

Ce long débat a finalement abouti à un compromis, puisque chaque État membre sera libre de choisir entre un examen médical obligatoire ou un système d'autoévaluation du conducteur. Si au Portugal, les conducteurs d'au moins 70 ans passent un examen médical afin de vérifier leurs aptitudes, en Italie ces mêmes contrôles peuvent être effectués dès 50 ans.

Un dernier problème se posait : comment répondre à la pénurie de conducteurs professionnels ? Pour ce qui est des poids lourds, l'âge minimum requis pour obtenir ce permis spécifique a été reculé de 21 à 18 ans. Quant aux autobus, il sera nécessaire d'avoir a minima 21 ans, et non plus 24 comme auparavant.