Religion : le nombre de catholiques augmente dans le monde, celui des prêtres diminue 

L’agence vaticane Fides a publié ses statistiques sur l’évolution de l’Église catholique dans le monde pour l’année 2023. Les résultats publiés via I.Media sont édifiants : si le nombre de catholiques continue de croître à l’échelle mondiale, celui des prêtres ordonnés est, lui, en baisse.

Un prêtre pour plusieurs milliers de fidèles ? C’est la situation à laquelle l’Église catholique est confrontée aujourd’hui. L’agence vaticane Fides, organe d’information des Œuvres pontificales missionnaires, a publié le 17 octobre 2025 les statistiques pour l’année 2023 sur le nombre de fidèles, de prêtres, de séminaristes et de religieux, offrant ainsi un tableau global de l’évolution de l’Église.

Première constatation : le nombre de catholiques continue d’augmenter. Ils sont désormais 1.405.454 000, soit 16 millions de fidèles supplémentaires par rapport à 2022. Ils représentent ainsi 17,8 % de la population mondiale. Une progression qui est observée sur tous les continents.

En détail, c’est en Afrique que le nombre de fidèles a le plus augmenté, avec +8.309.000. Ils représentent ainsi 20 % de la population continentale qui est d’1,4 milliard. Vient ensuite l’Europe, où l’on compte 286 millions de catholiques (40 % de la population européenne), soit 740.000 de plus qu’en 2022. Dans les Amériques, le nombre de fidèles a crû de +5.668.000, représentant 64 % d’une population de plus d’un milliard d’habitants.

En Asie, bien que le nombre de catholiques ait augmenté, leur proportion dans la population reste à 3,3 %, comme l’année précédente. En Océanie, elle a légèrement baissé (-1 %), avec un peu plus de 11 millions de fidèles sur un total d’environ 44 millions d’habitants.

Mais si le nombre de fidèles augmente, celui des prêtres, lui, continue de diminuer, atteignant 406.996 en 2023, soit 734 prêtres de moins qu’en 2022. Par conséquent, le nombre d’habitants par prêtre dans le monde a légèrement augmenté de 236 personnes, atteignant désormais 15.918 habitants par prêtre.

Les séminaires se vident

En Europe, l’agence Fides a recensé 2.486 prêtres de moins en 2023, toutes catégories confondues, religieuses et diocésaines. Malgré cette baisse, le continent reste relativement bien pourvu en clergé. En moyenne, un prêtre européen est au service de 1.846 fidèles, contre 5.094 catholiques par prêtre en Afrique.

Sur ce dernier continent, on a toutefois enregistré une hausse du nombre de prêtres de +1 451. De même, en Asie, 1.145 nouveaux prêtres ont été ordonnés en 2023. Mais malgré ces chiffres positifs, les perspectives restent préoccupantes pour l’évolution du clergé dans le monde.

En effet, le nombre de séminaristes continue de diminuer. En 2023, l’Afrique comptait 383 séminaristes, contre 726 l’année précédente. En Asie, cette baisse est encore plus marquée : 1.331 séminaristes de moins, portant le total à 30.436, alors qu’en 2022, la diminution n’avait été que de 375 séminaristes par rapport à 2021.

En Europe également, les séminaires se vident, avec 661 séminaristes de moins en 2023. Au niveau mondial, l’Église compte 106.495 séminaristes, soit 1.986 candidats aux ordres en moins qu’en 2022.