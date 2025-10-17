Royaume-Uni : le prince Andrew renonce à son titre royal

Empêtré dans de nombreux scandales, le prince Andrew, frère du roi Charles III, a annoncé ce vendredi 17 octobre renoncer à son titre royal.

Empêtré dans des scandales du fait notamment de sa relation avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, le prince Andrew, frère du roi Charles III, a annoncé ce vendredi soir renoncer à son titre royal, tout en «niant catégoriquement» les accusations contre lui.

Selon un communiqué du prince relayé par l'AFP, il a déclaré : «Après avoir discuté avec le roi et ma famille, nous avons conclu que les accusations continuelles à mon encontre nuisaient au travail de Sa Majesté et de la famille royale (britannique). J'ai décidé, comme je l'ai toujours fait, de donner la priorité à mon devoir envers ma famille et mon pays».

Il ajoute : «Je n'utiliserai plus mon titre ni les honneurs qui lui sont conférés». Le prince, âgé de 65 ans, perd donc son titre de duc de York avec effet immédiat.

Une présumée relation avec une mineure

Le prince Andrew était tombé en disgrâce en raison de sa proximité avec Jeffrey Epstein, le financier américain retrouvé mort dans sa prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels. Sous la pression du scandale, le frère du roi Charles III s'était déjà retiré de la vie publique il y a cinq ans.

D'autant plus que les révélations sur ses relations avec Jeffrey Epstein continuent de s'enchaîner, notamment avec la parution prochaine d'un livre posthume, dont des extraits ont été publiés dans la presse. Dans ce livre, Virginia Giuffre, principale accusatrice du prince Andrew, a raconté les relations qu'elle dit avoir eues avec lui quand elle n'avait que 17 ans.

Mme Giuffre, qui s'est suicidée en avril à l'âge de 41 ans, avait engagé des poursuites en 2021 contre le prince Andrew. Celui-ci a toujours nié les accusations d'agressions sexuelles et évité un procès à New York en versant plusieurs millions de dollars.

Le prince Andrew n'a plus aucun rôle public depuis novembre 2019 et a perdu ses titres militaires et patronages royaux en 2022. Il gardera cependant son titre de prince, étant le fils de la reine Elizabeth II, décédée en 2022.