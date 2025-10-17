Trêve rompue entre le Pakistan et l'Afghanistan : ce que l’on sait  

Après une trêve de 48 heures, le Pakistan aurait mené, ce vendredi 17 octobre, une attaque meurtrière en Afghanistan. Les talibans se sont dits prêts à répliquer.

Le Pakistan rompt la trêve à la frontière afghane. Ce vendredi 17 octobre au soir, Islamabad aurait mené des frappes meurtrières sur le sol afghan, faisant une dizaine de morts, selon les autorités de Kaboul. L’attaque a ainsi rompu le cessez-le-feu qui avait ramené, pendant deux jours, un fragile calme à la frontière entre les deux pays.

«Il y a quelques minutes, le Pakistan a rompu le cessez-le-feu et bombardé trois zones dans la province frontalière de Paktika», a déclaré à l’AFP un haut responsable taliban sous couvert d’anonymat, promettant que son pays «ripostera».

Selon un responsable de l’hôpital provincial de Paktika, dix civils, dont deux enfants, ont été tués, et douze autres ont été blessés.

Lors de l’annonce de la trêve, mercredi à 13h GMT, Islamabad avait indiqué qu’elle devait durer 48 heures, tandis que Kaboul affirmait qu’elle resterait en vigueur jusqu’à sa violation par l’une des parties.

Des déclarations contradictoires et des affrontements qui pourraient reprendre

À 13h GMT, ce 17 octobre, lorsque la trêve est arrivée à expiration selon Islamabad, aucune des deux parties n’avait annoncé sa prolongation, ni évoqué la tenue de discussions bilatérales à ce sujet.

Le porte-parole du gouvernement taliban, Zabihullah Mujahid, a toutefois déclaré dans la soirée que les soldats afghans avaient reçu l’ordre suivant : «N’attaquez pas, sauf si les forces pakistanaises le font. Si elles le font, vous avez tous les droits de défendre votre pays.»

Dans un entretien accordé à la chaîne afghane Ariana, il avait précédemment estimé que des «négociations» pouvaient «régler les problèmes», tout en précisant qu’aucun pourparler n’était engagé pour le moment avec le Pakistan.

Du côté du Pakistan, le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères, Shafqat Ali Khan, avait déclaré cette après-midi qu’ils attendaient «que les 48 heures soient passées» pour voir «si le cessez-le-feu tenait». Il avait néanmoins assuré que son gouvernement tentait «de travailler par la voie diplomatique pour le rendre durable».

Malheureusement, il semble que l’une des deux parties ait fini par céder. Le cessez-le-feu aura donc tenu deux jours, ramenant un calme précaire dans les régions frontalières et à Kaboul, après une flambée de violences d’une rare intensité.

Les affrontements des derniers jours ont fait des dizaines de morts, parmi les combattants comme parmi les civils. La situation semble être revenue au point de départ.