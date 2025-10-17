Voici désormais le voyage le plus long en avion au monde en 2025

Un tout nouveau trajet aérien vient de battre le record du vol en activité le plus long du monde. Il sépare deux aéroports situés à 12.500 km l'un de l'autre, pour un total de 19 heures dans les airs.

Presque un tour du monde. Une toute nouvelle route ralliant une ville américaine et une chinoise décroche la couronne de trajet aérien le plus long du monde. Pourtant, la distance totale qui sépare les deux aéroports est bien inférieure à d'autres trajets.

Ce mois d'octobre, la compagnie chinoise Xiamen Air a subtilisé à Singapore Airlines un record symbolique dans le monde de l'aviation : celui du trajet aérien le plus long commercialisé, comme le rapporte l'expert du secteur aéronautique Simple Flying.

Désormais, les 19 heures et 20 minutes séparant Fuzhou, ville de la côte est de la Chine et New York, aux Etats-Unis représentent le total le plus élevé qu'il est possible de passer dans les airs à bord d'un appareil de ligne.

L'interdiction de survol de la zone aérienne russe en cause

Il devance le chemin entre Singapour et New York, qui représente pourtant un trajet beaucoup plus long que ce dernier. En effet, Fuzhou et la Grosse Pomme sont séparés de 12.500 km contre 15.300 pour Singapour et cette même ville américaine.

© Simple Flying

La raison de la durée rallongée du trajet à partir de la ville de Chine est la nécessité de ne pas emprunter la zone aérienne russe. Cela coûte un détour important aux avions et rallonge sensiblement la durée de vol, qui survolent ainsi le Pacifique plutôt que la route traditionnelle, qui traverse l'Atlantique puis le continent eurasiatique.

Pour un new yorkais, il est donc plus long de se rendre à Fuzhou que de rejoindre Manille, aux Philippines (18h20) ou même Auckland, en Nouvelle-Zélande (18h10).