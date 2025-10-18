Toute l’actu en direct 24h/24
Brésil : au moins 15 morts dans un accident de bus dans le nord du pays

Certains passagers ont été éjectés du véhicule. [©@horadafofocatv]
Par CNEWS avec AFP
Publié le

Un accident d’autocar a fait au moins 15 dans l’Etat brésilien de Pernambouc, dans le nord-est du pays. Les circonstances restent encore à éclaircir, a annoncé la police locale ce samedi. 

L’accident a eu lieu vendredi soir, heure locale. Au moins 15 passagers d’un autocar ont été tués dans l’Etat brésilien de Pernambouc, dans le nord-est du Brésil.

Selon les autorités, le conducteur du car a perdu le contrôle du véhicule, à bord duquel se trouvaient 30 personnes, et a heurté des rochers sur le bord de la route. 

On dénombre pour le moment onze femmes et quatre hommes parmi les victimes. Le nombre de blessés n'a pas été confirmé. 

Des passagers «éjectés du véhicule»

Le conducteur a été légèrement blessé et a subi un test d'alcoolémie qui s'est révélé négatif, selon la police. Il a ensuite été transféré au poste de police. 

«Certains passagers ont été éjectés du véhicule, ce qui indique qu'ils ne portaient peut-être pas leur ceinture de sécurité», a précisé le communiqué de la police.

