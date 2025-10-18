Brésil : au moins 15 morts dans un accident de bus dans le nord du pays

Un accident d’autocar a fait au moins 15 dans l’Etat brésilien de Pernambouc, dans le nord-est du pays. Les circonstances restent encore à éclaircir, a annoncé la police locale ce samedi.

L’accident a eu lieu vendredi soir, heure locale. Au moins 15 passagers d’un autocar ont été tués dans l’Etat brésilien de Pernambouc, dans le nord-est du Brésil.

Selon les autorités, le conducteur du car a perdu le contrôle du véhicule, à bord duquel se trouvaient 30 personnes, et a heurté des rochers sur le bord de la route.

On dénombre pour le moment onze femmes et quatre hommes parmi les victimes. Le nombre de blessés n'a pas été confirmé.

🚨BRASIL: Acidente com ônibus deixa 15 mortos em rodovia no Pernambuco; grupo viajava para fazer compras. pic.twitter.com/aAI6Knpzkz — Hora da Fofoca (@horadafofocatv) October 18, 2025

Des passagers «éjectés du véhicule»

Le conducteur a été légèrement blessé et a subi un test d'alcoolémie qui s'est révélé négatif, selon la police. Il a ensuite été transféré au poste de police.

«Certains passagers ont été éjectés du véhicule, ce qui indique qu'ils ne portaient peut-être pas leur ceinture de sécurité», a précisé le communiqué de la police.