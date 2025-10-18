«C'est comme jouer à la loterie» : l'Allemagne envisage d'instaurer un tirage au sort pour relancer son service militaire

Craignant de ne pas mobiliser assez de jeunes pour intégrer l'armée, les conservateurs allemands ont proposé de mettre en place «un tirage au sort» afin de recruter les nouveaux soldats de la Bundeswehr. Une éventualité qui doit être débattue jeudi prochain au Parlement allemand.

Dans un contexte international tendu, marqué par la menace russe, l’Allemagne entend recruter 80.000 soldats supplémentaires d'ici à 2035. Cependant, devant le faible taux d’inscription, les conservateurs ont proposé d'instaurer un «tirage au sort».

Jusqu'à présent, l'armée allemande, la Bundeswehr, a misé sur une campagne de recrutement volontaire, soutenue par une offensive médiatique sur les réseaux sociaux destinée à redorer son image dans un pays profondément pacifiste après les horreurs nazies.

Alors que le sujet doit être débattu au Parlement jeudi prochain, le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a rejeté cette proposition qui a lourdement inquiété la jeunesse allemande.

«L’armée la plus puissante d’Europe»

Face aux doutes croissants quant à l'engagement militaire des Etats-Unis de Donald Trump sur le continent européen et aux menaces que fait peser la Russie de Vladimir Poutine, le chancelier conservateur Friedrich Merz a promis de doter son pays de «l'armée conventionnelle la plus puissante d'Europe».

Actuellement, les effectifs de la Bundeswehr tournent autour de 180.000 personnes, auxquelles il convient d'ajouter 49.000 réservistes.

Avec la nouvelle loi, qui devrait entrer en vigueur début 2026, l'Allemagne compte avoir en 2035 une armée de 460.000 soldates et soldats, dont 260.000 d'active et 200.000 réservistes.

Depuis la fin en 2011 du service militaire obligatoire, l'armée allemande est devenue beaucoup plus petite. Elle s'est professionnalisée et était plutôt conçue jusqu'ici pour des déploiements rapides à l'étranger plutôt que pour des guerres d'usure.