Donald Trump juge l’idée d’un tunnel entre les États-Unis et la Russie «intéressante»

Donald Trump a évoqué vendredi 17 octobre avec Volodymyr Zelensky la construction d’un potentiel tunnel sous-marin reliant la Russie à l’Alaska. Une idée loin de ravir le président ukrainien.

Construire «un tunnel Poutine-Trump» sous le détroit de Béring ? Donald Trump a jugé «intéressante», vendredi 17 octobre, l'idée d'un tel tunnel sous-marin reliant la Russie à l'Alaska, suggérée la veille par un haut responsable russe au multimilliardaire Elon Musk.

«Vous aimez cette idée ?», a ensuite demandé le président américain à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, qu'il recevait pour un déjeuner de travail à la Maison Blanche. «Je n'en suis pas ravi», a retorqué ce dernier.

De l'Alaska à la Tchoukotka

Cette construction immense, qui pourrait former une jonction entre le premier et le troisième pays du monde en terme de superficie, avait été proposée jeudi sur X par Kiriil Dmitriev, envoyé du président russe Vladimir Poutine pour les investissements et directeur du fonds souverain russe RDIF.

.@elonmusk, imagine connecting the US and Russia, the Americas and the Afro-Eurasia with the Putin-Trump Tunnel - a 70-mile link symbolizing unity. Traditional costs are $65B+, but @boringcompany's tech could reduce it to <$8B. Let's build a future together! 🇺🇸🤝🇷🇺🧵 👇 https://t.co/boCVb8xqjlpic.twitter.com/QXmTYAduqm — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 16, 2025

Comme représenté sur les illustrations de sa publication sur X, ce tunnel serait creusé plusieurs dizaines de km sous la mer de Béring, qui sépare le continent américain et asiatique. Un tunnel long de 110 km à 8 milliards de dollars