Etats-Unis : Donald Trump demande à la Cour suprême d'autoriser le déploiement de la Garde nationale à Chicago, suspendu par une juge fédérale

Au lendemain de la suspension du déploiement des troupes de la Garde nationale à Chicago, l'administration Trump a contesté la décision devant la Cour suprême ce vendredi 17 octobre.

Un nouveau bras de fer. Le gouvernement de Donald Trump a exhorté, ce vendredi 17 octobre, la Cour suprême à autoriser le déploiement de la Garde nationale à Chicago.

Début octobre, le 47e président des États-Unis avait annoncé l'envoi de centaines de réservistes de l'armée, habituellement mobilisés pour les catastrophes naturelles mais également formés pour des missions à l'étranger, afin de lutter contre la criminalité et protéger les agents de la police fédérale de l'immigration (ICE) dans la troisième plus grande ville du pays.

Cependant, une juge fédérale avait rapidement suspendu ce déploiement, estimant que le président avait largement exagéré sa nécessité. Il n'y avait «aucune preuve crédible qu'il existait un danger de rébellion dans l'État d'Illinois», dont Chicago est la plus grande ville, a-t-elle précisé.

Jeudi, une Cour d'appel a maintenu cette suspension temporaire, car l'administration n'avait pas prouvé que les conditions étaient réunies pour permettre l'intervention de gardes nationaux.

Le gouvernement américain s'est alors tourné vers le sommet du pouvoir judiciaire aux États-Unis, arguant que cette décision «empiétait indûment sur l'autorité du président et mettait inutilement en danger le personnel et les biens fédéraux».

«Une voie dangereuse pour notre démocratie»

John Sauer, le conseiller juridique du pouvoir, a soutenu que des troupes étaient nécessaires dans la région pour «prévenir les risques permanents et intolérables pour la vie et la sécurité» des agents fédéraux.

Le gouverneur de l'Illinois, JB Pritzker, a, quant à lui, déclaré sur le réseau social X qu'il poursuivrait ses efforts pour défendre la souveraineté de son État. «Militariser nos communautés contre leur volonté n’est pas seulement anti-américain, mais nous conduit également sur une voie dangereuse pour notre démocratie», a-t-il ajouté.

Donald Trump will keep trying to invade Illinois with troops — and we will keep defending the sovereignty of our state.



Militarizing our communities against their will is not only un-American but also leads us down a dangerous path for our democracy.



What will come next? https://t.co/EnsRvmzmJC — Governor JB Pritzker (@GovPritzker) October 17, 2025

De son côté, le maire de Chicago, Brandon Johnson, a affirmé que «quelle que soit la décision de la Cour suprême, nous continueront à nous battre pour mettre fin à la guerre contre Chicago». «Nous ferons valoir que Chicago n'a ni besoin ni envie de troupes de la Garde nationale dans les rues de notre ville», a poursuivi l'élu. La Cour suprême a demandé aux deux responsables de répondre aux arguments de l'administration d'ici lundi soir.

Ces derniers mois, Donald Trump a tenté d'appliquer des plans similaires dans d'autres villes démocrates comme Los Angeles, Washington et Memphis. Les dirigeants de plusieurs de ces municipalités ont contesté ces décisions devant les tribunaux, estimant que le recours à la force militaire était inutile et que le président outrepassait ses pouvoirs.

Alors qu'un déploiement similaire à Portland a également été provisoirement bloqué par la justice, le chef d'État a indiqué que Baltimore, New York, la Nouvelle-Orléans, Saint-Louis, Oakland et San Francisco seraient les prochaines cibles.