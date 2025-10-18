Hawaï : les images fascinantes des effusions de lave du volcan Kilauea (vidéo)

L'un des volcans les plus actifs au monde, le Kilauea d'Hawaï, a proposé un spectacle exceptionnel ce vendredi 17 octobre. Une scène sublime et finalement assez fréquente sur l'île principale de l'archipel.

De véritables geysers de lave. Sur l'île d'Hawaï, le Kilauea est entré une nouvelle fois en éruption, ce vendredi 17 octobre, permettant aux spectateurs d'assister à une scène splendide.

Perdu au milieu de l'océan Pacifique, le volcan Kilauea fait souvent des siennes. Pour cette nouvelle éruption, le volcan a permis aux photographes de capturer des scènes remarquables.

En effet, à en croire l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), certaines effusions de lave ont atteint une hauteur de 400 mètres de haut. Un record.

Kilauea Eruption



Mt Kilauea in Hawaii 35th eruptive episode is currently underway.



The South Vent has now topped 1300 feet (400 meters), and the north vent is about 1100 feet (330 meters)



This is a record for two fountains during this eruption.



🎥 CREDIT USGS#Kilaueapic.twitter.com/6ONY69jAGQ — Chyno News (@ChynoNews) October 18, 2025

Ce phénomène naturel a été d'une puissance telle que certains résidents de l'île d'Hawaï, principal territoire de l'archipel, ont dit apercevoir la lumière produite par la lave de l'autre côté de l'île, à plusieurs dizaines de kilomètres du cratère.

Lava fountains from Kilauea's south vent have reached 1,300 feet, and the north vent is reaching 1,100 feet. pic.twitter.com/dTg2U5j6dh — Hawaii News Now (@HawaiiNewsNow) October 18, 2025

Le 1er octobre dernier, une éruption avait déjà permis à certaines images de faire le tour des réseaux sociaux. La lave avait alors été projetée à 100 mètres de haut.

Lava shot 330 feet into the air as Hawaii’s Kilauea roared to life during a fiery October 1 eruption 🌋🔥 pic.twitter.com/wccb4uRpFn — AccuWeather (@accuweather) October 3, 2025

Si ce volcan est si souvent sujet à de tels jaillissements de lave, c'est parce que le volcan Kilauea est de type éruptif, marqué par une lave d'une grande fluidité issue du point chaud d'Hawaï.

✅ Major Active Volcanoes



1. Kīlauea (Hawaii, USA)– World’s most active volcano, continuous eruptions since 2024; shield volcano type.



2. Mount Etna (Sicily, Italy)– Europe’s most active volcano; frequent strombolian and effusive eruptions.



3. Stromboli (Aeolian Islands,… pic.twitter.com/1B1gI2bPbR — PadhAI UPSC App (@padhai_upsc) October 18, 2025

Le Kilauea est ainsi le volcan le plus actif au monde, avec 52 éruptions au XXe siècle, dont l'une d'entre elles, appelée «Puʻu ʻŌʻō» ayant duré 35 ans, de 1983 à 2018. Depuis cette date, de nombreuses apparitions de lave sont observées par les locaux.