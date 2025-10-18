Toute l’actu en direct 24h/24
Hawaï : les images fascinantes des effusions de lave du volcan Kilauea (vidéo)

La lave a été projetée à plusieurs centaines de mètres, établissant un record historique en la matière. [© X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'un des volcans les plus actifs au monde, le Kilauea d'Hawaï, a proposé un spectacle exceptionnel ce vendredi 17 octobre. Une scène sublime et finalement assez fréquente sur l'île principale de l'archipel.

De véritables geysers de lave. Sur l'île d'Hawaï, le Kilauea est entré une nouvelle fois en éruption, ce vendredi 17 octobre, permettant aux spectateurs d'assister à une scène splendide.

Perdu au milieu de l'océan Pacifique, le volcan Kilauea fait souvent des siennes. Pour cette nouvelle éruption, le volcan a permis aux photographes de capturer des scènes remarquables. 

En effet, à en croire l'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), certaines effusions de lave ont atteint une hauteur de 400 mètres de haut. Un record.

Ce phénomène naturel a été d'une puissance telle que certains résidents de l'île d'Hawaï, principal territoire de l'archipel, ont dit apercevoir la lumière produite par la lave de l'autre côté de l'île, à plusieurs dizaines de kilomètres du cratère.

Le 1er octobre dernier, une éruption avait déjà permis à certaines images de faire le tour des réseaux sociaux. La lave avait alors été projetée à 100 mètres de haut.

Si ce volcan est si souvent sujet à de tels jaillissements de lave, c'est parce que le volcan Kilauea est de type éruptif, marqué par une lave d'une grande fluidité issue du point chaud d'Hawaï.

Le Kilauea est ainsi le volcan le plus actif au monde, avec 52 éruptions au XXe siècle, dont l'une d'entre elles, appelée «Puʻu ʻŌʻō» ayant duré 35 ans, de 1983 à 2018. Depuis cette date, de nombreuses apparitions de lave sont observées par les locaux.

