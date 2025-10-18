Israël : la dépouille d'Eliyahou Margalit, tué lors des attaques du 7-Octobre, a été identifiée

Israël a annoncé l'identification de la dépouille d'Eliyahou Margalit, un homme de 75 ans tué lors des attaques du 7-Octobre.

Le corps d'Eliyahu Margalit, un otage israélien de 75 ans, restitué vendredi soir par le Hamas à la Croix-Rouge internationale, a été identifié par les autorités médico-légales israéliennes, selon les informations du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou, ce samedi 18 octobre.

Selon un communiqué militaire, le défunt a été tué au kibboutz Nir Oz, dans le sud du pays, lors de l'attaque du 7 octobre 2023, quand des commandos du Hamas se sont infiltrés depuis la bande de Gaza.

«Il laisse derrière lui une épouse, trois enfants et des petits-enfants. Sa fille, Nili Margalit, a également été enlevée [mais] a été libérée dans le cadre d'un accord de libération des otages en novembre 2023», a précisé la même source.

L'organisme a transféré sa dépouille aux forces israéliennes à Gaza avant son acheminement vers l'Institut national médico-légal à Tel-Aviv pour identification. L'armée a confirmé que le corps avait été rendu à la famille.

Encore 18 dépouilles manquantes

Israël a souligné qu'il ne fera «pas de compromis» et «n'épargnera aucun effort jusqu'au retour de tous les otages décédés, jusqu'au dernier», tout en rappelant que «le Hamas est tenu de remplir sa part de l'accord et de faire les efforts nécessaires pour rendre tous les [corps d']otages à leurs familles».

Le mouvement palestinien a, quant à lui, affirmé vendredi «respecter son engagement envers l'accord de cessez-le-feu», sous l'égide du président américain Donald Trump, et qu'il «continuerait à œuvrer pour mener à bien le processus d'échange» de corps d'otages contre des corps de Palestiniens.

Conformément aux termes de l'accord, entré en vigueur le 10 octobre à l'issue de deux ans d'offensive israélienne à Gaza, le Hamas devait libérer tous les otages, vivants et morts, au plus tard le lundi 13 octobre, à 09h00 GMT.

Si les vingt derniers otages vivants ont été libérés dans les délais, seulement dix corps sur les 28 que l'organisation terroriste détenait encore ont été restitués depuis lundi.