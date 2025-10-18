Maroc : plusieurs «sit-in pacifiques» organisés ce samedi à l'appel du collectif de jeunes marocains GenZ 212

Le collectif de jeunes GenZ 212 a appelé à l'organisation de «sit-in pacifiques» dans la majorité des villes du Maroc, ce samedi. Il réclame, depuis fin septembre, des réformes dans les secteurs de la santé et de l'éducation.

«Nous appelons toute la jeunesse marocaine ainsi que l'ensemble des citoyennes et citoyens à se mobiliser massivement pour soutenir ce mouvement jusqu'à la satisfaction de nos revendications», a déclaré dans un communiqué le mouvement, dont les fondateurs demeurent anonymes.

Le mouvement a également appelé à une campagne de boycott, sans en préciser la cible.

libération des «détenus d'opinion arrêtés pour leur participation pacifique»

Depuis le 27 septembre, le collectif, fort de plus de 210.000 adhérents sur la plate-forme Discord, a organisé presque chaque soir des rassemblements à travers le Maroc, réunissant des centaines de personnes.

Mais jeudi, à la veille d'un discours très attendu du roi Mohammed VI, qui a exhorté le gouvernement à accélérer les réformes sociales, la mobilisation a paru s'essouffler. Les manifestations n'ont rassemblé que quelques dizaines de protestataires à Rabat ou Casablanca, selon des journalistes de l'AFP.

GenZ 212 réclame des services publics d'éducation et de santé décents, la lutte contre la corruption et que le gouvernement rende des comptes. «Comme priorité absolue», il exige la libération immédiate des «détenus d'opinion arrêtés pour leur participation pacifique».

trois morts dans des heurts

Aux premiers jours de cette mobilisation initialement interdite, la police a procédé à des centaines d'interpellations. Environ 550 personnes font l'objet de poursuites, dont certains ont été maintenues en détention.

Des heurts et actes de vandalisme ont émaillé certaines manifestations. Trois personnes, dont un étudiant en cinéma venu, selon ses proches, documenter les protestations, ont été tuées début octobre dans un affrontement avec des gendarmes près d'Agadir.

GenZ 212 a pris racine dans un mouvement de protestations né à la mi-septembre après le décès, à l'hôpital public d'Agadir (sud), de huit femmes enceintes admises pour des césariennes.