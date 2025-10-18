Nucléaire iranien : dix ans après sa signature, l'accord de Vienne arrive à son terme ce samedi

L’accord historique destiné à encadrer le programme nucléaire iranien a expiré officiellement ce samedi. Signé en 2015 à Vienne, ce pacte avait déjà été enterré dès la fin septembre par le rétablissement des sanctions contre la république islamique, décidé par l’ONU.

Il avait pour objectif de contrôler les activités atomiques de Téhéran. Ce samedi, le programme sur le nucléaire iranien, signé à Vienne en 2015 par la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Etats-Unis, la Chine et la Russie, a officiellement expiré.

Celui-ci avait déjà été enterré dès la fin du mois de septembre par le rétablissement des sanctions contre le pays. Ce pacte avait ainsi pour mission de surveiller l’Iran, soupçonné de développer militairement l’arme atomique, sous couvert de programme civil. En échange, la communauté internationale devait lever les sanctions qui asphyxiaient l'économie de Téhéran.

Un accord global souhaité par la France

L’accord était déjà devenu caduc à la suite du retrait unilatéral des Etats-Unis en 2018, sous l'impulsion de Donald Trump, lors de son premier mandat.

Jugeant le pacte rompu, l'Iran s'était progressivement affranchi de ses engagements et la situation s'était encore dégradée après la guerre de douze jours lancée mi-juin par Israël, suivi des Etats-Unis, qui ont bombardé les installations nucléaires et industrielles iraniennes, faisant un millier de morts.

La semaine dernière, les pays de l’E3, regroupant la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni se sont dit déterminés à relancer des négociations avec Téhéran «en vue d'un accord global, durable et vérifiable, garantissant que l'Iran n'acquerra jamais l'arme nucléaire».

Une demande aussitôt rejetée par Téhéran, par la voix de son chef de la diplomatie Abbas Araghchi qui ne voit pas «à quel résultat positif» cela pourrait aboutir. Lundi, Donald Trump a déclaré qu'il souhaitait un accord de paix avec l'Iran, ajoutant que la balle était dans son camp.