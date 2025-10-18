Proche-Orient : Israël maintient la fermeture du point de passage vers l’Egypte, «jusqu’à nouvel ordre»

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné, ce samedi 18 octobre, que le passage frontalier de Rafah reste fermé jusqu'à nouvel ordre tant que certaines conditions n'étaient pas respectées.

Le poste-frontière de Rafah, entre Gaza et l'Égypte, restera fermé «jusqu'à nouvel ordre», a affirmé, ce samedi 18 octobre, le bureau du Premier ministre israélien, conditionnant sa réouverture à la remise des dépouilles d'otages encore retenues à Gaza par le Hamas.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou «a ordonné que le passage frontalier de Rafah reste fermé jusqu'à nouvel ordre», a indiqué son bureau dans un communiqué. «Sa réouverture sera envisagée en fonction de la manière dont le Hamas s'acquittera de ses obligations en matière de restitution des otages et des corps des défunts, et de mise en œuvre du cadre convenu», poursuit le texte.

Les Brigades Ezzedine al-Qassam devraient remettre les corps

Après ces déclarations, les Brigades Ezzedine al-Qassam ont indiqué qu'elles allaient remettre, à 19h00 (heure locale), «les corps de deux prisonniers israéliens dont les dépouilles ont été retrouvées aujourd'hui dans la bande de Gaza», selon un communiqué diffusé sur leur chaîne Telegram. Néanmoins, selon nos informations, Tsahal n'a toujours pas confirmé la remise de ces deux corps.

Il y a deux jours, les autorités israéliennes avaient précisé que lors de la réouverture du poste, seuls les déplacements de personnes seraient autorisés, et non le passage de l'aide humanitaire. L'armée israélienne a pris le contrôle du côté palestinien du passage de Rafah début mai 2024, affirmant que l'installation était «utilisée à des fins terroristes» et pour la contrebande d'armes.

À la suite de cette prise de contrôle, tout accès au point de passage a été suspendu, y compris celui du personnel des Nations unies. Le point de passage a été brièvement rouvert pendant le précédent cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, entré en vigueur le 19 janvier 2025.