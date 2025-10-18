Proche-Orient : le Hamas annonce qu'il va rendre deux nouvelles dépouilles ce samedi, Israël met la pression

Le Hamas a annoncé qu’il remettrait ce samedi les dépouilles de deux otages retenus dans la bande de Gaza, après qu'Israël a conditionné la réouverture du point de passage vers l'Egypte, crucial pour le territoire palestinien, à la remise de tous les otages décédés.

Israël a mis la pression ce samedi sur le Hamas en conditionnant l’ouverture du point de passage de Rafah, à la frontière entre la bande de Gaza et l’Egypte, indispensable pour le passage de l’aide humanitaire, à la restitution de l’ensemble des dépouilles des otages israéliens détenues dans le territoire palestinien. En réponse le mouvement islamiste a annoncé la remise de deux dépouilles dans la soirée.

Les Brigades al-Qassam remettront «les corps de deux prisonniers israéliens dont les dépouilles ont été retrouvées aujourd'hui dans la bande de Gaza», selon un communiqué diffusé sur leur chaîne Telegram. Peu avant, le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou avait affirmé que la réouverture du point de passage de Rafah, entre Gaza et l'Egypte, sera «envisagée en fonction de la manière dont le Hamas s'acquittera de ses obligations en matière de restitution des otages».

Le corps d'un otage identifié

Dans la bande de Gaza, sur le terrain, les secours s'activent pour retrouver des corps de Palestiniens ensevelis sous les gravats, alors que le Hamas cherche les dépouilles d'otages qu'il doit encore remettre à Israël. Pour aider à ces recherches, une équipe de l'agence turque de gestion des catastrophes attend du côté égyptien de la frontière de pouvoir entrer à Gaza, selon un responsable turc.

Aux termes de l'accord de cessez-le-feu conclu sous l'égide de Donald Trump, le Hamas devait libérer tous les otages, vivants et morts qu'il détenait, au plus tard le lundi 13 octobre à 9h GMT. Il a libéré dans les temps les 20 derniers otages vivants mais n'a restitué depuis lundi que dix dépouilles sur les 28 qu'il retenait.

Ce samedi, les autorités israéliennes ont annoncé avoir identifié la dépouille remise la veille par le Hamas. Il s'agit d'Eliyahu Margalit, un septuagénaire tué le 7-Octobre lors de l'attaque terroriste de commandos du Hamas et de ses alliés. L'armée israélienne a, en échange, remis les corps de 15 palestiniens.

Le Hamas réclame du temps

De son côté, Israël a réaffirmé qu'il «n’épargnerait aucun effort jusqu'au retour de tous les otages décédés», accusant le Hamas de violer l'accord de cessez-le-feu après le retard pris pour les remettre. Un porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a réitéré l'engagement du mouvement à remettre toutes les dépouilles d'otages, mais a souligné que cette question «nécessitait du temps».

Une étape ultérieure du plan Trump prévoit le désarmement du Hamas et l'amnistie ou l'exil de ses combattants et la poursuite du retrait israélien, des points qui restent sujets à discussion.