Qui est Ignace Choukrallah Maloyan canonisé ce dimanche par le pape Léon XIV ?

Sept nouveaux personnages de l’Eglise catholique vont être canonisés ce dimanche 19 octobre par le pape Léon XIV. Parmi eux, l’Arménien Ignace Choukrallah Maloyan, qui va être élevé au rang de saint pour son martyr durant le génocide arménien en 1915.

Un nouveau saint martyr. Ignace Maloyan, archevêque catholique arménien de Mardin va être canonisé ce dimanche 19 octobre par le pape Léon XIV.

Choukrallah Maloyan est né en 1869 à Mardin, ville située au sud-est de la Turquie actuelle, à la frontière avec la Syrie. Le jeune Arménien a par la suite décidé de poursuivre ses études à Bzommar, un village de la montagne libanaise qui est un des chefs-lieux du patriarcat arménien-catholique.

C’est à l’issue de ces dernières qu’il est ordonné prêtre sous le nom d’Ignace, en souvenir du grand saint martyr d’Antioche. Le jeune prêtre a alors été envoyé en mission à Alexandrie et au Caire, où ses qualités l’ont fait remarquer par le patriarche Boghos Bedros XII Sabbaghian, qui en a fait son secrétaire privé.

Plus tard, il est revenu dans son diocèse de Mardin pour épauler l’évêque du lieu, très âgé et en 1911, il a été élu archevêque de son diocèse natal. Dans une biographie, le Vatican a précisé qu’à ce poste, il supervisa la formation spirituelle et pastorale de ses prêtres, rouvrit des écoles et restaura des églises.

Par ailleurs, le Vatican a précisé que Mgr Ignace Maloyan, «entretenait de bonnes relations avec les hauts dignitaires du pays», le sultan allant même jusqu’à lui remettre une distinction.

Mort en martyr de Dieu

Mais, les persécutions contre les Arméniens résidant en Turquie ont débuté en 1915 et l’archevêché de Mardin n’a pas été épargné.

Début mai 1915, se sachant menacé, Mgr Ignace Maloyan a réuni ses prêtres et leur a lu son dernier testament dans lequel il a prêché le martyre. Le 3 juin 1915, les Turcs l’ont arrêté avec 27 membres de sa communauté.

Tabassé, torturé, Mgr Ignace Maloyan a été condamné à mort. Le responsable de la gendarmerie lui a laissé une alternative : la conversion à l’islam ou bien l’exécution. L’archevêque a répondu au nom de ses pairs : «Nous n’avons jamais été infidèles à l’État… mais si vous voulez nous demander d’être infidèles à notre religion, cela jamais, au grand jamais». Les 27 fidèles ont approuvé cette position en déclarant à leur tour : «Cela jamais».

L’archevêque de 46 ans a alors été abattu d’un coup de revolver. «La balle lui traversa la nuque. Il tomba par terre et, avant de rendre l’âme, il s’exclama : ‘Seigneur, prends pitié de moi, entre tes mains, je remets mon esprit’», peut-on lire sur le site du Vatican.

L’archevêque de Mardin a fait partie des premières victimes du génocide arménien, un massacre de près d’1,5 million personnes, perpétré entre 1915 et 1923, reconnu aujourd’hui par une trentaine de pays dont la France.

La canonisation de Mgr Ignace Maloyan, martyr tué en 1915 lors du génocide arménien par les officiers turcs de l’Empire ottoman, intervient à seulement quelques semaines d’un voyage du pape Léon XIV en Turquie.

Un conflit de calendrier qui rend cette dernière sensible puisque le pays ne reconnaît pas l’existence de ce génocide. Il s’agit du premier voyage du pape depuis son élection en avril dernier. Léon XIV doit se rendre en Turquie du 27 au 30 novembre à l’occasion des célébrations du 1.700e anniversaire du concile de Nicée.