Royaume-Uni : le prince Andrew renonce à son titre royal

Empêtré dans de nombreux scandales, le prince Andrew, frère du roi Charles III, a annoncé ce vendredi 17 octobre renoncer à son titre royal.

Empêtré dans des scandales du fait notamment de sa relation avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, le prince Andrew, frère du roi Charles III, a annoncé ce vendredi soir renoncer à son titre royal, tout en «niant catégoriquement» les accusations contre lui.

Selon un communiqué du prince relayé par l'AFP, il a déclaré : «Après avoir discuté avec le roi et ma famille, nous avons conclu que les accusations continuelles à mon encontre nuisaient au travail de Sa Majesté et de la famille royale (britannique). J'ai décidé, comme je l'ai toujours fait, de donner la priorité à mon devoir envers ma famille et mon pays».

Il ajoute : «Je n'utiliserai plus mon titre ni les honneurs qui lui sont conférés». Le prince, âgé de 65 ans, perd donc son titre de duc de York avec effet immédiat.

Une présumée relation avec une mineure

Le prince Andrew était tombé en disgrâce en raison de sa proximité avec Jeffrey Epstein, le financier américain retrouvé mort dans sa prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels. Sous la pression du scandale, le frère du roi Charles III s'était déjà retiré de la vie publique il y a cinq ans.

D'autant plus que les révélations sur ses relations avec Jeffrey Epstein continuent de s'enchaîner, notamment avec la parution prochaine d'un livre, dont des extraits ont été publiés dans la presse. Dans ce livre, Virginia Giuffre, principale accusatrice du prince Andrew, a raconté les relations qu'elle dit avoir eues avec lui quand elle n'avait que 17 ans.

«[Andrew] croyait que coucher avec moi était son droit», raconte-t-elle dans des extraits inédits, avant de révéler avoir été présentée au prince en mars 2001, lorsqu'elle était à Londres chez Ghislaine Maxwell, compagne et complice de Jeffrey Epstein.

La famille de Virginia Giuffre soulagée

Pour la famille de Virginia Giuffre, qui a mis fin à ses jours en mars dernier, le renoncement du monarche de 65 ans à son titre royal «donne raison» à la présumée victime. Elle en serait «très fière», a réagi son frère Sky Roberts ce samedi auprès de la BBC.

«Nous avons versé beaucoup de larmes de joie et de tristesse car à bien des égards, cela donne raison à Virginia», a souligné le frère de l'accusatrice du prince Andrew, qui s'est dit favorable à échanger avec le Parlement britannique ou même le roi Charles III afin de «présenter les preuves qui nous semblent disponibles pour continuer à faire entendre sa voix».

«Il est très important que le monde sache à quel point elle était une héroïne, mais aussi combien il reste encore à découvrir» sur l'affaire Epstein, retrouvé mort en prison en 2019.

Mme Giuffre avait engagé des poursuites en 2021 contre le prince Andrew. Celui-ci a toujours nié les accusations d'agressions sexuelles, et évité un procès à New York en versant plusieurs millions de dollars.

Le prince Andrew n'a plus aucun rôle public depuis novembre 2019, et a perdu ses titres militaires et patronages royaux en 2022. Il gardera cependant son titre de prince, étant le fils de la reine Elizabeth II, décédée en 2022.