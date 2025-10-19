Accord de paix à Gaza : combien de dépouilles d'otages sont-elles toujours aux mains des terroristes du Hamas ?

La branche armée du Hamas a annoncé, ce dimanche, avoir trouvé une 13e dépouille d'otage dans la bande de Gaza, s'engageant «si les conditions le permettent» à la restituer à Israël au plus vite». A ce stade, 12 dépouilles ont été rendues, mais combien sont toujours aux mains des terroristes ?

Les Brigades Al-Qassam ont annoncé, ce dimanche 19 octobre, avoir trouvé une 13e dépouille d'otage dans la bande de Gaza, s'engageant «si les conditions le permettent» à la restituer dans la journée à Israël, selon un communiqué sur leur chaîne Telegram.

«Aujourd'hui, les Brigades Al-Qassam ont retrouvé le corps d'un des prisonniers israéliens lors d'opérations de recherche en cours», peut-on lire dans ce message Telegram.

Toutefois, ces derniers ont précisé que «toute escalade» israélienne «entravera les opérations de recherche, d'excavation et de récupération, ce qui retardera la récupération des corps». Douze dépouilles d'otages ont désormais été rendues, en attente de ce 13e corps, tandis que 15 autres corps sont toujours détenues par le Hamas.

Deux corps rendus à Israël samedi

La veille, Israël a récupéré les corps de deux otages remis par le Hamas dans la bande de Gaza, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu soutenu par les États-Unis. Ces dépouilles ont été remises par la Croix-Rouge aux forces de sécurité israéliennes à Gaza. Selon Tsahal, il s'agit des dépouilles de Ronen Tommy Engel, qui avait enlevé à son domicile à Nir Oz, et de Suntaya Akrasi, un citoyen thaïlandais âgé de 30 ans.

D'après le Forum des familles d'otages et de disparus, contacté par le site de fact checking les surliggneurs, les dépouilles qui doivent être remises à l'État hébreu ne seraient plus que des dépouilles d'hommes. En effet, le gouvernement israélien a tenu à rappeler que les femmes ont été prioritaires lors des négociations de libération d'otages. Sur son site, il a précisé que 83 femmes ont été libérées vivantes et 13 ont été tuées durant leur captivité à Gaza.

Ce dimanche, des affrontements ont également eu lieu à Gaza. L'armée «doit reprendre les combats avec toute sa force» et «anéantir totalement le Hamas», a déclaré Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité intérieure. L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, est attendu au Moyen-Orient la semaine prochaine pour suivre l'application de l'accord de cessez-le-feu. Une étape ultérieure du plan de Donald Trump prévoit le désarmement du groupe terroriste et l'amnistie ou l'exil de ses combattants et la poursuite du retrait israélien. Des points qui restent sujets à discussion.