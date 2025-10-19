Accord de paix à Gaza : les terroristes du Hamas affirment avoir retrouvé une 13e dépouille d'otage

La branche armée des terroristes du Hamas a annoncé dimanche avoir trouvé une 13e dépouille d'otage dans la bande de Gaza, s'engageant, «si les conditions le permettent» à la restituer dans la journée de ce dj:a cbe à Israël.

Ce serait la 13e dépouille à être rendue depuis le début du cessez-le-feu le 10 octobre. Depuis cette date, le Hamas a déjà restitué les 20 derniers otages israéliens vivants lundi, mais le mouvement terroriste palestinien n'a pas encore remis tous les corps des otages tués.

Effectivement, seize dépouilles sont encore détenues dans la bande de Gaza, mais le compteur pourrait bientôt baisser, puisque la branche armée du Hamas a annoncé ce dimanche avoir trouvé un corps d'otage.

Le mouvement terroriste palestinien s'est également engagé «si les conditions le permettent» à le restituer dans la journée à Israël, selon un communiqué publié sur leur chaîne Telegram.

«Aujourd'hui, les Brigades Al-Qassam ont retrouvé le corps d'un des prisonniers israéliens lors d'opérations de recherche en cours», a précisé le texte.

Mais «toute escalade» israélienne «entravera les opérations de recherche, d'excavation et de récupération, ce qui retardera la récupération des corps», a ajouté le communiqué.

Deux dépouilles rendues samedi

Au lendemain de l'accord de cessez-le-feu soutenu par les États-Unis, l'intégralité des otages israéliens vivants avaient été remis aux mains d'Israël. Les rapatriements de corps se succèdent également.

Après avoir récupéré deux corps samedi soir, l'État hébreu a pu les identifier ce dimanche. Il s'agit de l'Israélien Ronen Engel et du Thaïlandais Sonthaya Oakkharasri.

Le 7 octobre 2023, Ronen Engel avait été enlevé chez lui, tué et transporté dans la bande de Gaza. Ce même jour, son épouse Karina et ses deux filles Yuval et Mika avaient également été kidnappées. Mais après cinquante-deux jours de captivité, elles avaient toutes été libérées lors du premier accord de cessez-le-feu conclu avec le Hamas en novembre 2023.

La seconde dépouille, identifiée quelques heures après celle de Ronen Engel, était celle d'un otage thaïlandais prénommé Sonyhaya Oakkharasri. Son décès avait été annoncé en mai 2024, le jour où il aurait dû fêter son 31e anniversaire. L'homme était ouvrier agricole au kibboutz Beeri, dans le sud d'Israël, lorsqu'il a été tué lors de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023. Son corps avait ensuite été transporté à Gaza.

Si les remises d'otages se succèdent, un regain de violences a été constaté dans le sud de la bande de Gaza. Pour l'heure, Israël et le Hamas s'en accusent mutuellement.