Catholicisme : combien de saints l'Eglise compte-t-elle au total ?

Ce dimanche 19 octobre marquait la Journée mondiale des missions 2025. Le pape Léon XIV a procédé à la canonisation de sept nouveaux saints. Ils s'ajoutent à la liste des saints de l'Eglise catholique, qui compte déjà des milliers de noms.

De nouveaux saints célébrés. Ce dimanche, à l'occasion d'une messe organisée sur la place Saint-Pierre, la liste du nombre de saints de l'Eglise catholique s'est allongée.

Au total, sept nouveaux saints qui se nomment Ignace Maloyan, Vincenza Maria Poloni, Maria Troncatti, María del Carmen Rendiles Martínez, Peter To Rot, Bartolo Longo et José Gregorio Hernández Cisneros.

Au même titre que les autres saints de la religion catholique, ils tiennent ce statut de leur sainteté considérée comme héroïque et céleste.

Plus de 10.000 saints nommés par l'Eglise

Au total, l'Eglise compte plus de 10.000 saints. Un chiffre en perpétuelle croissance. Avant cette canonisation du 19 octobre, deux autres ont eu lieu le 7 septembre, pour rendre hommage à Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati.

Martyrs, rois ou reines, missionnaires, veuves, théologiens, parents, religieux et prêtres, et même croyants dits «ordinaires» ayant consacré leur vie à la recherche aimante de Dieu peuvent obtenir ce titre exceptionnel. En raison du grand nombre de noms que comporte cette liste, de nombreux noms ou de nombreuses histoires ont été perdus.

Parmi les plus connus, on compte notamment des personnalités reconnues pour avoir donné leur vie aux plus modestes, comme sainte Mère Teresa ou encore saint Vincent de Paul. D'autres sont reconnus dans l'Histoire pour avoir été persécutés pour leur foi, comme saint Étienne et sainte Perpétue.

Une histoire étroitement liée à la papauté

D'autres encore sont vénérés pour leur simplicité et leur humilité, notamment saint François d'Assise et sainte Thérèse de Lisieux. Plusieurs, notamment saint Thomas d'Aquin et saint Augustin, étaient des écrivains et des penseurs qui ont façonné la pensée occidentale pendant des siècles et continuent d'avoir une empreinte remarquable sur la société occidentale et l'Eglise catholique. Enfin, certains papes ont été canonisés, 83 au total.