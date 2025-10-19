Combats de chiens : plusieurs cadavres d'animaux découverts en Bosnie, au moins 14 arrestations

Quatorze personnes ont été arrêtées, ce dimanche 19 octobre, après la découverte de cadavres de chiens ainsi que des animaux blessés lors d'une descente dans une arène de combats canins, une pratique illégale.

Un coup de filet important pour protéger les animaux. La police de Bosnie a indiqué, ce dimanche 19 octobre, avoir découvert des cadavres de chiens ainsi que des animaux blessés lors d'une descente dans une arène de combats canins, une pratique illégale, qui s'est traduite par l'arrestation de quatorze personnes.

Plus de 80 personnes assistaient à ces combats organisés dans la nuit de samedi à dimanche dans les alentours de la ville de Derventa. Pendant les combats, la police, dont une unité des forces spéciales, a fait irruption dans cette arène illégale, a indiqué dans un communiqué le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, une des deux entités de ce pays des Balkans. «Hier soir, de nombreux vétérinaires ont été dépêchés sur place afin d'apporter l'aide nécessaire aux chiens qui étaient blessés», a ajouté le ministère de l'Intérieur.

Objavljen video s mjesta organizovanja borbi pasa u Derventi pic.twitter.com/tb4y0qNJd9 — Nezavisne novine (@NezavisneBL) October 19, 2025

Il s'agissait vraisemblablement d'un rassemblement de propriétaires de chiens de combats , car les participants seraient des ressortissants bosniens, serbes, croates et monténégrins. «Les policiers ont interrogé 70 personnes, en leur qualité de témoins, et ont arrêté 14 personnes qui seront poursuivies pour maltraitance et torture d'animaux», a-t-on expliqué.

Les policiers ont «découvert sur les lieux des cadavres de chiens tués (dans les combats) ainsi que plusieurs chiens blessés», selon le communiqué, qui évoque aussi «la saisie d'une certaine quantité de drogue et des objets pouvant être liés à cette infraction». Si ces combats sont une activité illégale dans le pays, ils sont néanmoins parfois organisés dans des zones reculées.