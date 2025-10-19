Donald Trump sonne la fin des aides financières à la Colombie, l’accusant de ne pas lutter contre le narcotrafic

Donald Trump a annoncé, ce dimanche, mettre fin au versement d'aides financières des États-Unis à Bogota. Pour lui, Gustavo Petro «ne fait rien pour arrêter» la production de drogue.

Une nouvelle réaction du président américain dans la lutte contre le narcotrafic. Ce dimanche 19 octobre, Donald Trump a annoncé mettre fin au versement d'aides financières des États-Unis à Bogota, accusant le président colombien Gustavo Petro de ne pas lutter contre le narcotrafic dans son pays.

«À compter d'aujourd'hui, ces paiements, ou toute autre forme de paiements ou aides, ne seront plus effectués» à la Colombie, a écrit le président Donald Trump sur Truth Social, sans préciser de quelles aides il parlait.

Gustavo Petro «ne fait rien pour arrêter» la production de drogue, a-t-il assuré, accusant le président colombien d'être un «baron de la drogue qui encourage fortement la production massive de stupéfiants» dans son pays.

740 millions de dollars versés en 2023

La Colombie est le pays d'Amérique du Sud recevant le plus d'aide financière en provenance des États-Unis, selon les données gouvernementales américaines, avec plus de 740 millions de dollars versés en 2023, dernière année dont les données complètes sont disponibles. La moitié de ces versements sont dédiés à la lutte contre la drogue.

Jusqu'en septembre, Bogota était considéré comme étant l'un des 20 partenaires antidrogue des Etats-Unis, lui permettant de prétendre à d'importants versements financiers.

Mais la Maison Blanche lui a révoqué ce statut, invoquant une production de cocaïne «record» et des «tentatives ratées» de négociations avec les «groupes narco-terroristes». La Colombie est le premier producteur mondial de cocaïne, avec un record de 2.600 tonnes en 2023, soit 53% de plus que l'année précédente, selon l'ONU.