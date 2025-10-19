Toute l’actu en direct 24h/24
Le Pakistan et l'Afghanistan concluent un «cessez-le-feu immédiat» après des pourparlers au Qatar

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après des affrontements meurtriers, Islamabad et Kaboul ont accepté, ce dimanche, de cesser immédiatement les hostilités, conformément à un accord, obtenu lors de discussions menées la veille au Qatar, sous la médiation de Doha.

Le Pakistan et l’Afghanistan ont convenu ce dimanche 19 octobre d’un «cessez-le-feu immédiat» à l’issue de pourparlers organisés samedi au Qatar, dans l’objectif de rétablir durablement le calme le long de leur frontière, théâtre ces derniers jours d’affrontements ayant fait plusieurs dizaines de morts, a annoncé Doha.

Dans un communiqué diffusé sur X, le ministère qatari des Affaires étrangères précise que «les deux parties sont tombées d’accord sur un cessez-le-feu immédiat et sur la mise en place de mécanismes destinés à consolider une paix durable et la stabilité».

Le ministère a par ailleurs salué «une étape importante qui contribuera à mettre fin aux tensions frontalières» entre les deux pays.

Les modalités de l'accord n'ont, pour l'heure, pas été dévoilées, mais «des réunions de suivi auront lieu dans les prochains jours» entre responsables afghans et pakistanais pour s'assurer de sa mise en œuvre, a précisé Doha, saluant «une étape importante».

