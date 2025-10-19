«Personne ne s'en soucie» : un crocodile s'invite dans la piscine d'un hôtel de luxe australien (vidéo)

La vidéo d'un crocodile nageant dans la piscine d'un hôtel de luxe dans l'État du Queensland, dans le nord-est de l'Australie, est devenue virale sur TikTok ce week-end. Et pour cause, les clients n’ont pas semblé avoir été perturbés par la présence du reptile.

Un vacancier pas comme les autres. Un crocodile a été découvert dans la piscine du complexe hôtelier de luxe du Sheraton Grand Mirage Resort, à Port Douglas (Australie) ce samedi 18 octobre, alors que plusieurs clients se prélassaient au soleil à proximité du reptile.

Lisa Keller ​​a publié sur TikTok les images du jeune reptile allongé au fond de la piscine. «Je ne veux alarmer personne, mais il y a un crocodile dans la piscine du Sheraton», peut-on l'entendre dire, tout en se rapprochant du bassin.

Elle a ensuite filmé les clients de l'hôtel qui continuaient à se détendre, comme si de rien n'était, sur des chaises longues autour de la piscine. «Mise à jour : personne ne s'en soucie», s'est amusée l'utilisatrice à l'origine de la vidéo visionnée plus d'un million de fois.

Un crocodile marin sur le terrain de golf

Le directeur de l'établissement, Joseph Amerio, a indiqué que l'animal avait été repéré tôt samedi matin, nécessitant l'évacuation de la zone autour de la piscine jusqu'à ce que les agents de la faune sauvage du Queensland viennent le capturer dans l'après-midi.

«À aucun moment les clients et le jeune animal ne se sont trouvés en même temps dans la piscine», a-t-il souligné.

Un porte-parole du ministère de l'Environnement, du Tourisme, des Sciences et de l'Innovation de l'Etat a confirmé, ce dimanche 19 octobre, que le crocodile avait été retiré et relogé. Des panneaux d’avertissement ont également été installés dans le secteur.

Ce n'était pas la première intrusion de ce type dans cet établissement, un grand crocodile marin ayant déjà été repéré sur le terrain de golf Palmer Sea Reef, à environ 3 km de l'hôtel luxueux.

Selon les estimations, plus de 100.000 crocodiles tant d'eau salée que d'eau douce - considérés comme moins agressifs - vivent dans le nord de l'Australie.