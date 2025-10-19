Proche-Orient : Israël annonce avoir récupéré et identifié les dépouilles de nouveaux otages

Dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre, le Hamas a remis le corps de deux nouveaux otages à Israël ce samedi soir. Les dépouilles ont été identifiées : il s'agit de celles de l'Israélien Ronen Engel et du Thaïlandais Sonthaya Oakkharasri.

Douze dépouilles d'otages ont désormais été rendues à Israël, sur les 28 que retenait le Hamas. Vis-à-vis de l'accord de cessez-le-feu soutenu par les États-Unis, deux nouveaux corps ont été remis samedi soir dans la bande de Gaza à Israël, par le biais de la Croix-Rouge. Le bureau de Benjamin Netanyahou a précisé que ces deux nouvelles dépouilles avaient été transférées dans un centre d'analyse médicale afin d'être identifiées.

Ce dimanche 19 octobre, le centre médico-légal a scientifiquement reconnu les deux corps de l'Israélien Ronen Engel et du Thaïlandais Sonthaya Oakkharasri. Le gouvernement a annoncé «rester déterminé, engagé et travaille sans relâche pour rapatrier tous les otages» décédés, a-t-il transmis dans un communiqué.

Qui étaient Ronen Engel et Sonthaya Oakkharasri ?

Agé de 54 ans, Ronen Engel était un habitant du kibboutz Nir Oz. Le 7 octobre 2023, il avait été enlevé chez lui, tué et transporté dans la bande de Gaza, lorsque des commando du Hamas avaient lancé une attaque sans précédent en Israël. Sa mort avait été annoncée par Israël le 1er décembre 2023. Le 7-Octobre avait été un véritable drame pour Ronen Engel et sa famille. Son épouse Karina et ses deux filles Yuval et Mika avaient également été kidnappées. Mais après 52 jours de captivité, elles ont toutes été libérées lors du premier accord de cessez-le-feu conclu avec le Hamas en novembre 2023.

Ronen is brought home after 743 days 💔



Ronen Engel was murdered and abducted from his home in Kibbutz Nir Oz on the morning of October 7th. while protecting his family. His wife Karina and daughters Mika and Yuval were abducted and came home after 52 days.



54-year-old Ronen… pic.twitter.com/Bp0nTv1Wur — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 19, 2025

La seconde dépouille, identifiée quelques heures après celle de Ronen Engel, était celle d'un otage thaïlandais prénommé Sonyhaya Oakkharasri. Son décès avait été annoncé en mai 2024, le jour où il aurait dû fêter son 31e anniversaire. L'homme était ouvrier agricole au kibboutz Beeri, dans le sud d'Israël, lorsqu'il a été tué lors de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023. Son corps avait ensuite été transporté à Gaza.

Sonthaya Oakkharasri from Thailand, was murdered by Hamas terrorists in Kibbutz Be'eri on October 7 and his body was taken to the Gaza Strip.

His family received official notification of his death on May 17, 2024.



Sonthaya was a father to a seven-year-old daughter and dreamed… pic.twitter.com/flfk4m9mGJ — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 19, 2025

Seize corps doivent encore être remis à Israël

Après deux ans d'une guerre ayant dévasté la bande de Gaza, un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur le 10 octobre, dans le cadre du plan de paix à Gaza de Donald Trump. Depuis, le Hamas doit libérer tous les otages vivants et morts qu'il détient encore, au plus tard le 13 octobre. Si le mouvement terroriste palestinien a libéré dans les temps les 20 derniers otages vivants, seize dépouilles doivent encore être remises à Israël.

Dans un communiqué, le Hamas a affirmé que la fermeture du point de passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte «bloque l'entrée des équipements spécialisés nécessaires» pour rechercher les corps sous les décombres et «entraînera des retards importants dans la récupération et la remise des dépouilles».

Le passage de Rafah au centre des débats, Israël a confirmé que sa réouverture est conditionnée à la remise de tous les otages décédés. Ce point de passage, crucial pour l'entrée d'aide humanitaire dans le territoire palestinien dévasté, restera fermé «jusqu'à nouvel ordre», a affirmé le bureau du Premier ministre israélien.

Benjamin Netanyahou a notamment rappelé que la seconde phase de l'accord de cessez-le-feu incluait «le désarmement du Hamas». Et ce n'est que «lorsque cela aura été accompli avec succès, que la guerre prendra fin».