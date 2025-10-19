Proche-Orient : Washington disposerait d’«informations crédibles» sur une attaque préparée par le Hamas contre des civils dans la bande de Gaza

Selon des «informations crédibles» dont dispose le département d'Etat de Washington, le groupe terroriste du Hamas préparerait une attaque imminente contre des civils à Gaza, constituant une «violation du cessez-le-feu».

Un signal d'alarme. En découvrant l'existence d'une offensive imminente planifiée par les forces du mouvement terroriste de Gaza, le département d'Etat des Etats-Unis déplore l'attitude palestinienne, qui «compromettrait les progrès significatifs réalisés grâce aux efforts de médiation».

Washington a déclaré ce dimanche 19 octobre avoir informé les garants de l'accord de paix, parmi lesquels comptent les États-Unis, l'Egypte, le Qatar et la Turquie, de la «violation imminente du cessez-le-feu par le Hamas».

«une violation directe et grave de l'accord de cessez-le-feu»

Plus précisément, sur les réseaux sociaux, le département d'Etat a publié un communiqué indiquant : «Cette attaque planifiée contre des civils palestiniens constituerait une violation directe et grave de l'accord de cessez-le-feu et compromettrait les progrès significatifs réalisés grâce aux efforts de médiation. Les garants exigent du Hamas qu'il respecte ses obligations au titre du cessez-le-feu».

The United States has informed the guarantor nations of the Gaza peace agreement of credible reports indicating an imminent ceasefire violation by Hamas against the people of Gaza.



This planned attack against Palestinian civilians would constitute a direct and grave violation… — Department of State (@StateDept) October 18, 2025

«Si le Hamas poursuit cette attaque, des mesures seront prises pour protéger la population de Gaza et préserver l’intégrité du cessez-le-feu», a ensuite menacé l'institution américaine. Si le communiqué ne détaille pas ces mesures, le président Donald Trump a déjà menacé le Hamas de représailles après l'exécution de civils cette semaine.

Sur Truth Social, Donald Trump avait assuré que «si le Hamas continue à tuer des gens à Gaza, ce qui n'était pas prévu dans l'accord», les Etats-Unis et l'ensemble des forces de médiation «n'auront pas d'autre choix que d'aller les tuer».

Les Etats-Unis veulent «maintenir le calme sur le terrain et promouvoir la paix et la prospérité»

Le département d'Etat joue pour sa part la carte du rappel à la fin de son communiqué : «Les États-Unis et les autres garants restent résolus dans leur engagement à assurer la sécurité des civils, à maintenir le calme sur le terrain et à promouvoir la paix et la prospérité pour le peuple de Gaza et de la région dans son ensemble».

Le Hamas et Israël ont conclu la semaine dernière un accord de paix par étapes par lequel Israël devait arrêter son intervention militaire à Gaza en échange de la libération des otages encore détenus par le Hamas après l'attaque du 7 octobre 2023. La première phase de ce traité, qui est la libération des otages vivants et le retour des dépouilles des otages morts, est actuellement mis en œuvre.