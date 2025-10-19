Un soldat nord-coréen fait défection vers la Corée du Sud, après avoir franchi la zone démilitarisée

Ce dimanche 19 octobre, un soldat nord-coréen a été interpellé à la frontière avec la Corée du Sud après avoir abandonné son poste.

Un soldat nord-coréen a fui son pays. Il a fait défection dimanche en traversant la frontière dans la zone démilitarisée, infestée de mines, a déclaré le comité des chefs d'état-major interarmées sud-coréen (JCS).

«Notre armée a placé en détention un soldat nord-coréen qui a franchi dimanche la ligne de démarcation militaire», a déclaré le JCS dans un communiqué. Et d'ajouter : «l'armée a identifié l'individu près de la ligne de démarcation militaire, l'a suivi et surveillé, puis a mené une opération d'accompagnement standard pour le placer en détention».

Ce n’est pas une première, en avril, un civil nord-coréen avait déjà traversé la frontière terrestre, aidé par l'armée du Sud dans une délicate opération de 20 heures. Et en août 2024, un soldat nord-coréen a fait défection vers le sud en traversant la ligne de démarcation militaire.