Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Un soldat nord-coréen fait défection vers la Corée du Sud, après avoir franchi la zone démilitarisée

En avril, un civil nord-coréen avait déjà traversé la frontière terrestre [Pedro PARDO / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche 19 octobre, un soldat nord-coréen a été interpellé à la frontière avec la Corée du Sud après avoir abandonné son poste.

Un soldat nord-coréen a fui son pays. Il a fait défection dimanche en traversant la frontière dans la zone démilitarisée, infestée de mines, a déclaré le comité des chefs d'état-major interarmées sud-coréen (JCS). 

«Notre armée a placé en détention un soldat nord-coréen qui a franchi dimanche la ligne de démarcation militaire», a déclaré le JCS dans un communiqué. Et d'ajouter : «l'armée a identifié l'individu près de la ligne de démarcation militaire, l'a suivi et surveillé, puis a mené une opération d'accompagnement standard pour le placer en détention». 

Sur le même sujet Corée du Nord : pour les 80 ans de son parti, Kim Jong Un dévoile une nouvelle arme hypersonique, un missile balistique intercontinental Lire

Ce n’est pas une première, en avril, un civil nord-coréen avait déjà traversé la frontière terrestre, aidé par l'armée du Sud dans une délicate opération de 20 heures. Et en août 2024, un soldat nord-coréen a fait défection vers le sud en traversant la ligne de démarcation militaire.

Corée du NordCorée du SudSoldat

À suivre aussi

Corée du Nord : pour les 80 ans de son parti, Kim Jong Un dévoile une nouvelle arme hypersonique, un missile balistique intercontinental
Corée du Nord : Kim Jong-un préparerait un défilé militaire massif pour célébrer les 80 ans de son parti politique
La Corée du Nord affirme avoir déployé des «moyens spéciaux» contre la Corée du Sud

Ailleurs sur le web

Dernières actualités